Καθήκοντα Διευθυντή Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων αναλαμβάνει στην εταιρεία Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. ο κ. Νικόλαος Μπήλιος, αναφερόμενος στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Μπήλιος είναι στέλεχος με πολύχρονη εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Στρατηγικής και Επικοινωνίας, Marketing και Εταιρικής Προβολής, σχεδιάζοντας και διαμορφώνοντας τη στρατηγική (planning) για καμπάνιες σε εταιρείες όπως η Saatchi & Saatchi (Λονδίνο), Τhe Newtons Laboratory (Eλλάδα). Υπήρξε Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της εταιρείας Ηttpool, υπεύθυνος για την Ελλάδα & την Κύπρο. Έχει εργαστεί ως ειδικός σύμβουλος στρατηγικής για την Ελληνική Κυβέρνηση (Υπουργό επικρατείας 2009-2012) και Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Στρατηγικής για την Ελληνικό Α.Ε.

Τα χρόνια 2015-2018 υπήρξε Ειδικός Σύμβουλος Επικοινωνίας του Γενικού Γραμματέα στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) με ρόλο τον σχεδιασμό, τη στρατηγική και τον συντονισμό των εκστρατειών προβολής και marketing της Ελλάδας στο εξωτερικό, σχεδιάζοντας καμπάνιες με την Google, twitter, Yahoo & Facebook και επιπλέον συνεργαζόμενος με μεγάλα δίκτυα του εξωτερικού όπως τα BBC, New York Times & Al Jazeera. Παράλληλα, έχει διατελέσει και ειδικός σύμβουλος του Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης (2023-2024). Ο κ. Μπήλιος έχει διδάξει σε κολλέγια και πανεπιστημιακά ιδρύματα, κάνοντας και ερευνητικό έργο.

Είναι απόφοιτος Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Royal Holloway & Kings College), κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στην Κυβερνητική, στα Οικονομικά και τα Νέα Μέσα (Global Media & Communications Media/ MPhil Government) από το London School of Economics (LSE). Είναι, επίσης, Marshall Memorial Fellow, στο German Marshall Fund of the United States (GMF).

«Καλωσορίζουμε τον κ. Μπήλιο στην ομάδα μας. Είμαι σίγουρος πως η επαγγελματική του εμπειρία, οι γνώσεις και οι δεξιότητές του, ανταπεξέρχονται στις ανάγκες της νέας εποχής της εταιρείας μας. Είμαι βέβαιος για την επιτυχία μας.» Δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. κ. Δημήτρης Πολιτόπουλος.

