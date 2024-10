Με την πολυεπίπεδη παρουσία της στην 9η Διεθνή Σύσκεψη «Our Ocean», η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), δημιουργεί θετικό κλίμα για την εξέλιξη της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και τις πρωτοβουλίες του κλάδου στην προστασία της διαφανούς ελληνικής θάλασσας και της μοναδικής βιοποικιλότητας της, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στην παρέμβαση της στο panel «Food Security: The role of sustainable aquatic/ Blue Foods in the green transition» που οργάνωσε το European Bureau for Conservation and Development, η Ισμήνη Μπογδάνου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η μεγαλύτερη μας πρόκληση σε σχέση με την κλιματική αλλαγή είναι η προσαρμογή της λειτουργίας της ιχθυοκαλλιέργειας σε αυτήν την νέα πραγματικότητα, ώστε να υπάρξει αποτελεσματική ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη του κλάδου».

Ο Γιάννης Πελεκανάκης, Διευθυντής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στο panel «Sustainable small-scale aquaculture in the SE Mediterranean» που οργάνωσε η οργάνωση «Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά» μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην στασιμότητα της παραγωγής του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την εξάρτηση των αγορών της Ε.Ε. από εισαγόμενα προϊόντα, τον ρόλο της υδατοκαλλιέργειας μικρής κλίμακας στην κοινωνική συνοχή παράκτιων περιοχών αλλά και την εν εξελίξει διαδικασία καθιέρωσης δεικτών περιβαλλοντικής αειφορίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Περισσότεροι από 500 εκπρόσωποι κυβερνήσεων, της Κομισιόν, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι ελληνικών και διεθνών φορέων, συμπεριλαμβανομένων επίσημων επιτετραμμένων, δοκίμασαν ελληνικά φρέσκα ψάρια Fish from Greece και παρακολούθησαν δύο documentaries της ΕΛΟΠΥ που αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας στην οικονομία, την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, τη διατροφή και την απασχόληση.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr