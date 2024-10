Goody’s-Everest: Απέκτησε την πιστοποίηση του Great Place to Work

Ο Όμιλος Goody's-Everest με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Place to Work® (CERTIFIED by Great Place to Work®), μετά από μια μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas. Η Πιστοποίηση αυτή βασίζεται - κατά κύριο λόγο - στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση, την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον.