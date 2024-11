Η εταιρεία Τρικαλινός ξεχώρισε στα φετινά Food Experts Awards (FEA) 2024, μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις στον τομέα των τροφίμων και ποτών, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης Food & Drinks by Detrop της Helexpo και διοργανώθηκε από το ελληνικό site ασφάλειας τροφίμων Cibum.gr.

Η Τρικαλινός διακρίθηκε με τέσσερα βραβεία, επιβεβαιώνοντας την πρωτοπορία της στον κλάδο και τη δέσμευσή της για ποιότητα και καινοτομία. Συγκεκριμένα, απέσπασε το βραβείο FOOD INNOVATION STAND OUT και το βραβείο TOP PACKAGING DESIGN για το πρωτοποριακό προϊόν της Trikalinos Bottarga Breeze, ενώ τα προϊόντα Trikalinos Αυγοτάραχο και Trikalinos Σαρδέλα Μαρινάτη Φιλέτο βραβεύτηκαν ως BEST in TASTE.

Η αναγνώριση αυτή αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσπάθεια της Τρικαλινός για την προσφορά προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας και εξαιρετικής γεύσης, με σεβασμό στις παραδοσιακές μεθόδους και την καινοτομία στις παραγωγικές της διαδικασίες. Με τις πιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής και την επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη, η εταιρεία συνεχίζει να προάγει την ελληνική γαστρονομία στην παγκόσμια αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων πραγματοποιήθηκε από ειδικούς επιστήμονες, αναδεικνύοντας τη σκληρή δουλειά και την ισχυρή δέσμευση των επαγγελματιών του κλάδου να προσφέρουν τα καλύτερα στους Έλληνες καταναλωτές.

Η Τρικαλινός παραμένει προσηλωμένη στην αριστεία, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που προωθούν την καινοτομία και τη διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας για το σύνολο των προϊόντων της.

