Ο κ. Κρέτσος συναντήθηκε, επίσης, με τους διοργανωτές της έκθεσης, εκπροσώπους του Film London, του ScreenDaily και του The Location Guide με τους οποίους συζήτησε το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας.

Επίσκεψη στο Λονδίνο πραγματοποίησε ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Λευτέρης Κρέτσος, ο οποίος εκπροσώπησε τη χώρα μας στην ετήσια έκθεση Focus 2018 “The Meeting Place for International Productions” που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Δεκεμβρίου στο Business Design Centre.

