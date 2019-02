Ειδικότερα, τα Funds of Funds Μετοχικά διαμορφώθηκαν στα 263.609.704 ευρώ (-0,02%). Τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής έκλεισαν στα 15.942.724 (0,01%), τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών στα 128.023.957 (1,01%). Τα ομολογιακά ΑΚ Διεθνή διαμορφώθηκαν στα 473.688.657 ευρώ (0,08%), τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας στα 832.522.779 (-0,85%) ενώ τέλος τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return έκλεισαν στα 103.796.244 ευρώ (1,55%) και τα ΑΚ Σύνθετα Ειδικού Τύπου στα 105.320.743 ευρώ (-0,03).

