4.Έχει ευνοϊκό κλίμα. Η Ελλάδα καταγράφει περισσότερες από 300 ημέρες ηλιοφάνειας ετησίως, με αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Η μέση θερμοκρασία για τουλάχιστον έξι μήνες ετησίως κυμαίνεται σε 16-24 ° C, θερμοκρασίες στις οποίες ευνοείται η ανάπτυξη της φαρμακευτικής κάνναβης.

Η ανάπτυξη της καλλιέργειας και της μεταποίησης της φαρμακευτικής κάνναβης αναδεικνύεται σε πεδίο προέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων για τη χώρα. Όπως αναφέρει μιλώντας στο Reporter.gr o Κώστας Βαμβακάς, Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας Συμβούλων, VK PREMIUM Business Consultants LTD, που έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στον κλάδο «η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που έχει δημιουργήσει ένα ευνοϊκό νομικό περιβάλλον για την καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης».

