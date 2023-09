6th Invest GR Forum 2023: Με υποστήριξη-αιγίδες σημαντικών θεσμών

Το 6th InvestGR Forum 2023: Greece, Staying the Course οργανώνεται, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, από την PUBLIC AFFAIRS AND NETWORKS, και θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 3 και 4 Οκτωβρίου 2023 (Ωδείο Αθηνών, Φουαγιέ Τεχνών), με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων βιομηχανιών.