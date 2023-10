To 6th InvestGR Forum 2023: Greece Staying the Course συμπλήρωσε φέτος έξι χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στον δημόσιο διάλογο για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, αποτελώντας το μοναδικό φόρουμ στη χώρα, το οποίο πραγματεύεται αποκλειστικά το θέμα των ξένων επενδύσεων.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, κ. Κώστας Φραγκογιάννης, αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της χώρας στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων ως αποτέλεσμα, ανάμεσα σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς, και της πολιτικής της οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στις διαρκείς και αυξανόμενες πρωτοβουλίες του ΥΠΕΞ στην προσπάθεια βελτίωσης της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, προσκαλώντας τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές να μετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια ανάκαμψης και μετασχηματισμού της χώρας.



Στην εναρκτήρια συνεδρία του φετινού InvestGR Forum, ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, παρουσίασε, για πρώτη φορά, τα ευρήματα της τελευταίας έκδοσης της ετήσιας έρευνας που διεξάγει η EY σε παγκόσμια κλίμακα, με τίτλο: «EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2023», με θέμα την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.

Ο κ. Παπαδημητρίου ανέφερε ότι: «Αδιαμφισβήτητα, η Ελλάδα έχει κάνει αξιοσημείωτα βήματα προόδου στην προσέλκυση περισσότερων και ποιοτικότερων άμεσων ξένων επενδύσεων, εμπνέοντας αισιοδοξία στους επενδυτές για το προβλεπτό μέλλον. Ωστόσο, σε ένα περιβάλλον ισχυρού ανταγωνισμού, όπου μικρές και μεγάλες χώρες διεκδικούν με την ίδια ένταση ένα μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Για να θεμελιωθεί και να επεκταθεί η θέση της χώρας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη, πρέπει να προβάλουμε συστηματικά τα ισχυρά μας χαρτιά και, κυρίως, να συνεχίσουμε με επιμονή τις μεταρρυθμίσεις στους τομείς εκείνους που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης».



Μετά από την παρουσίαση της έρευνας, ακολούθησε πάνελ συζήτησης με θέμα την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο κ. Νίκη Λυμπεράκη.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κώστας Σκρέκας, ανέφερε ότι οι επενδυτικές επιδόσεις της Ελλάδας είναι πολύ καλές, ενώ και η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας είναι υψηλή, η οποία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η χώρα έχει μια νέα και ισχυρή κυβέρνηση, άρα πολιτική σταθερότητα, και τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται σε τομείς όπως η γραφειοκρατία και η δικαιοσύνη, προοιωνίζεται ότι θα υπάρξει συνέχεια στο κύμα επενδύσεων, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι δεν θα υπάρξουν νέες αναταράξεις στο διεθνές περιβάλλον.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, κ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, ανέφερε: «Η χώρα μας στοχεύει στην μακροπρόθεσμη ευημερία και, γι’αυτό, υλοποιεί ένα αναπτυξιακό μοντέλο που βασίζεται στην αύξηση των επενδυτικών ροών και των εξαγωγών, στη μετάβαση στην ψηφιακή διακυβέρνηση και την πράσινη οικονομία, στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τουρισμό, αλλά και στην υλοποίηση τολμηρών μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως η παιδεία, η εργασία και η ασφάλιση».

Ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της Pfizer για την Ελλάδα και Κύπρο, κ. Αντώνης Φουστέρης, ανέφερε: «Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης είναι ένα πεδίο, στο οποίο αναπτύσσεται σήμερα έντονος ανταγωνισμός παγκοσμίως. Το ερώτημα δεν είναι το αν θα υλοποιηθεί έρευνα και καινοτομία, αλλά το πού. Στη Pfizer έχουμε συμβάλει σε ένα θετικό momentum για επενδύσεις έρευνας στην Ελλάδα και στην προοπτική να εξελιχθεί η χώρα μας σε ένα παγκόσμιο κόμβο καινοτομίας».



Ακολούθησε η παρουσίαση του Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης, κατόχου της έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, κ. Στάθη Καλύβα, με θέμα: «Signposts for the Future», ο οποίος αναφέρθηκε στην ανθρώπινη διάσταση των επενδύσεων, λέγοντας ότι «πέραν από τα οικονομοτεχνικά κριτήρια, που αποτελούν τη βάση των επενδυτικών επιλογών, υπάρχουν και ψυχολογικοί παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο και μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ μας και, για αυτό, αξίζει να αναλυθούν και να συζητηθούν εκτενέστερα».



Στη συνέχεια, ακολούθησε το πάνελ συζήτησης με θέμα: «International Companies: Ambassadors of Development in Greece - The case of JTI», με συντονιστή τον δημοσιογράφο, κ. Νεκτάριο Νώτη, και κατά το οποίο συζητήθηκε το θετικό αποτύπωμα των διεθνών εταιρειών στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, εστιάζοντας ειδικότερα στην περίπτωση της JTI.



Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, κ. Στάθης Κωνσταντινίδης, αναφέρθηκε στα νομοθετικά μέτρα που έχουν ήδη υιοθετηθεί, καθώς και σε όσα σχεδιάζει η κυβέρνηση για την προσέλκυση και συγκράτηση ξένων επενδύσεων στην περιοχή της Μακεδονίας και Θράκης, ενώ τόνισε και τον σημαντικό ρόλο που παίζει η διαφάνεια στις δημόσιες πολιτικές και την προβλεψιμότητα του ρυθμιστικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα.

Ο Βουλευτής Ροδόπης, ΝΔ, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, αναφέρθηκε στα βασικά σημεία από τα συμπεράσματα της Διακομματικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Θράκης, στις προοπτικές της για το μέλλον, εστιάζοντας στην έκθεση της Επιτροπής στην οποία έχουν συμπεριληφθεί σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι οποίες, μετά από την πυρκαγιά του καλοκαιριού, θα πρέπει να λάβουν υπόψη την επικαιροποίηση των δεδομένων, για να καταλήξει στη σημασία που έχουν οι ήδη υφιστάμενες επενδύσεις μεγάλων διεθνών εταιρειών για την προσέλκυση και άλλων ξένων επενδύσεων στη Θράκη.

Η Γενική Διευθύντρια της JTI Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, κ. Lili Zigoslu, ανέφερε: «Στην JTI αναγνωρίζουμε τη συμβιωτική σχέση μεταξύ διεθνών εταιρειών και της ελληνικής οικονομίας και εκτιμούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις για την αύξηση των ξένων επενδύσεων. Σαράντα δύο χρόνια μετά την έλευσή μας στην Ελλάδα, συνεχίζουμε την επένδυση, αυξάνοντας παραγωγή και εξαγωγές και ευθυγραμμιζόμαστε με τις καταναλωτικές τάσεις της εποχής διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας, ενώ στηρίζουμε 50.000 οικογένειες, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας».

Από την πλευρά του, ο Οικονομικός Διευθυντής της JTI Ελλάδας, κ. Χαράλαμπος Θαμνίδης, σχολίασε: «Χάρη στο αρχικό επενδυτικό κεφάλαιο και τις συμπληρωματικές επενδυτικές δράσεις, η JTI διαθέτει αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις με σύγχρονο εξοπλισμό και νέες γραμμές παραγωγής στην Ξάνθη, συμβαδίζοντας με τον εθνικό στόχο της ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών και συμβάλλοντας στην αύξηση του δείκτη απασχόλησης, ιδιαίτερα στην ακριτική αυτή περιοχή της χώρας».



Στην έναρξη της δεύτερης ημέρας του φόρουμ, διεξήχθη το πάνελ συζήτησης, με θέμα «Green Greece: Opportunities Ahead», με συντονιστή τον δημοσιογράφο, κ. Γιώργο Φιντικάκη, κατά το οποίο συζητήθηκε πώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για την πράσινη μετάβαση, εξελισσόμενη σε ενεργειακό κόμβο στη νότια Ευρώπη και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο, με επίδραση στην εισροή ξένων επενδύσεων στη χώρα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ανέφερε ότι, τα επόμενα χρόνια, οι ενεργειακές αγορές θα είναι μεγάλων διακυμάνσεων και απρόβλεπτες, με μεγάλα σκαμπανεβάσματα, αλλά μακροχρόνια η πορεία των τιμών της ενέργειας θα είναι πτωτική, καθώς θα αυξάνεται η διείσδυση των ΑΠΕ, για να συμπληρώσει ότι, αν και η καμπύλη θα είναι μακροπρόθεσμα πτωτική, η μετάβαση θα έχει βίαια σκαμπανεβάσματα και απαιτείται οι φορείς δημόσιας πολιτικής να λειτουργούν με συντηρητικό τρόπο και με μεγάλη προσοχή.



Ο Καθηγητής και πρ. Υπουργός Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιάννης Μανιάτης, ανέφερε: «Η Ελλάδα, τα τελευταία δέκα χρόνια, βρίσκεται στις καλύτερες ευρωπαϊκές θέσεις στην παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά και αιολικά. Από το 2013, έχει αναβαθμιστεί γεωπολιτικά με τους αγωγούς TAP, IGB, EastMed, FSRU κ.ά. Καθυστερεί, όμως, αδικαιολόγητα στις έρευνες υδρογονανθράκων. Όραμά μας για το 2030 πρέπει να είναι μια πράσινη μετάβαση Made in Greece, με προϊόντα κατασκευασμένα από ελληνικές επιχειρήσεις».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, ανέφερε: «Η επιτυχημένη πράσινη μετάβαση προϋποθέτει αποθήκευση ενέργειας και διασυνδέσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό. Για να αξιοποιήσουμε τη μεγάλη επιτυχία που έχουμε ως χώρα στις ΑΠΕ, θα χρειαστεί να ενσωματώσουμε μπαταρίες στο Σύστημα, δεδομένου ότι βρισκόμαστε ήδη στο σημείο που η πράσινη ηλεκτροπαραγωγή αρκετές φορές υπερκαλύπτει τη ζήτηση».

Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, με τη δημοσιογράφο, κ. Αργυρώ Μαυρούλη.

Ο κ. Υπουργός, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας της ΕΥ, ανέφερε ότι «τα προηγούμενα τρία χρόνια η Ελλάδα έκανε το 35% των συνολικών επενδύσεων των τελευταίων 20 ετών», για να συμπληρώσει ότι «η προσέλκυση επενδύσεων θα δημιουργήσει τέτοια ταχύτητα στην ελληνική οικονομία και τέτοια ζήτηση στην αγορά εργασίας που η μέση αξία της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα θα φτάσει εκεί λόγω της ζήτησής της».



Ακολούθως, διεξήχθη το πάνελ συζήτησης, με θέμα «One Problem, One Solution», με συντονιστή τον κ. Θοδωρή Γεωργακόπουλο, κατά το οποίο επικεφαλής σημαντικών εταιρειών παρουσίασαν ο καθένας ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και την προτεινόμενη λύση σε αυτό, ενώπιον του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, κ. Θανάση Κοντογεώργη.



Η Πρόεδρος του PHARMA INNOVATION FORUM (PIF) & Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος της AbbVie για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, κ. Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, ανέφερε: «H Ελλάδα χρειάζεται τη φαρμακευτική καινοτομία η οποία παράγει νέες θεραπείες και μετασχηματίζει συνολικά το οικοσύστημα της υγείας προς όφελος του ασθενή και της οικονομίας. Υπό αυτή την έννοια η Ελλάδα πρέπει να διαμορφώσει ένα πιο φιλικό περιβάλλον για επενδύσεις που αφορούν στη φαρμακευτική καινοτομία ώστε αυτή να λειτουργήσει ως επιταχυντής στην οικονομία και να έχει ακόμα μεγαλύτερη θετική συμβολή στο συνολικό οικοσύστημα της υγείας».



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALD AUTOMOTIVE|LEASEPLAN, κ. Κώστας Πετρούτσος, ανέφερε: «Σήμερα, σε μια εποχή πρωτοφανών περιβαλλοντικών προκλήσεων, η βιώσιμη κινητικότητα δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά αναγκαιότητα. Στην ALD Automotive | LeasePlan, επενδύουμε στην τεχνογνωσία και τις καινοτόμες πρωτοβουλίες σχεδιάζοντας και προσφέροντας πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο να ηγηθούμε της μετάβασης στην κινητικότητα μηδενικών ρύπων και να διαμορφώσουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου μας, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον στην αυτοκίνηση».

Ο Αντιπρόεδρος Ευρώπης της HILL INTERNATIONAL, κ. Μανώλης Σιγάλας, ανέφερε: «Για να υλοποιήσει η χώρα ένα επενδυτικό πρόγραμμα ιστορικών διαστάσεων, πρέπει να αντιμετωπίσει την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού για την εκτέλεση των έργων. Για αυτό, θα πρέπει, αφενός, να υπάρξει συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και, αφετέρου, να προσελκύσουμε νέου Έλληνες να εργαστούν στα εργοστάσια και την αλυσίδα παραγωγής έργων».

Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, κ. Θανάσης Κοντογεώργης, αφού αναφέρθηκε σε σημαντικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει και δρομολογούνται να γίνουν, σχολίασε ότι δεν είναι πάντοτε προφανές να πατάει κανείς ένα κουμπί, αλλά η κυβέρνηση εστιάζει σε σειρά μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είναι δυναμικές και εν κινήσει, όπως στην Υγεία, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την ασφάλεια, τονίζοντας ότι ο διάλογος με την επιχειρηματική κοινότητα και τους επενδυτές στη χώρα συμβάλλει στην κοινή προσπάθεια να καταφέρουμε να έχουμε μια χώρα όπου αξίζει να ζεις, να δημιουργείς και να επενδύεις.



Ακολούθησε η παρουσίαση του Γενικού Διευθυντή ΙΟΒΕ και Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Νίκου Βέττα, με θέμα: «Why Greece, Why Now?».

Ο κ. Ν. Βέττας ανέφερε: «Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε θετική δυναμική, με μεγέθυνση ισχυρότερη από τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές. Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί βραχυχρόνια. Το αν θα εμπεδωθεί μεσοπρόθεσμα, ως διατηρήσιμη ισχυρή ανάπτυξη, εξαρτάται από το πώς θα αντιμετωπιστούν δυο κατηγορίες προκλήσεων. Εξωτερικές, που σχετίζονται με τη στασιμότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία και εσωτερικές, αναφορικά με την προώθηση ή όχι συγκεκριμένων αλλαγών στη δομή της οικονομίας».



Ακολούθως, διεξήχθη το πάνελ συζήτησης, με θέμα «Digital Greece, Innovative Greece», με συντονίστρια τη Διευθύντρια Ερευνών της διαΝΕΟσις, κ. Φαίη Μακαντάση, κατά το οποίο συζητήθηκε πώς ο μετασχηματισμός της Ελλάδας μπορεί να επιταχυνθεί από τις σημαντικές επενδύσεις στον τομέα αυτό και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του κράτους σε αυτή την προσπάθεια.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για επενδύσεις στην ελληνική δεξαμενή ταλέντων υψηλής εξειδίκευσης, καθώς και στην ανάγκη αξιοποίησης εξειδικευμένων συστημάτων για την επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων για την εξεύρεση λύσεων που σχετίζονται με σημαντικά θέματα δημόσιας πολιτικής. Επίσης, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες υλοποίησης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού για την επόμενη χρονιά, καθώς και στη δυναμική που έχει αναπτύξει η Ελλάδα, η οποία μπορεί να την καταστήσει ως μία από τις χώρες που θα έχουν τους υψηλότερους βαθμούς απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως και υλοποίησης έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.



Ο κ. Μιχάλης Μπλέτσας, Director of Computing στο MIT Media Lab, ανέφερε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι εδώ, μας εξιτάρει, μας εντυπωσιάζει, μας τρομάζει. Όταν, όμως, περάσει ο θόρυβος και οι υπερβολές, το βασικό ερώτημα για την κοινωνία θα παραμείνει: Τεχνητή ή Εκτεταμένη νοημοσύνη;».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HEWLETT PACKARD ENPERPRISE για την Ελλάδα και Κύπρο, κ. Μιχάλης Κασιμιώτης, ανέφερε: «Στόχος μας είναι να θέσουμε την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής μεταμόρφωσης, προωθώντας την ανάπτυξη ενός ζωντανού και βιώσιμου οικοσυστήματος ICT που εστιάζει σε επενδύσεις τεχνολογίας, καινοτόμες λύσεις και παρέχει βέλτιστες πρακτικές. Στοχεύουμε στην προώθηση των μεταμορφωτικών δυνατοτήτων και της αξίας των ψηφιακών λύσεων, οι οποίες μπορούν να καταστήσουν τη χώρα μας ψηφιακό κόμβο και να αναδείξουν τις αυξανόμενες δυνατότητες της Ελλάδας ως ακμάζοντος ψηφιακού οικοσυστήματος».

Ο Εταίρος και Επικεφαλής Τομέα Κεντρικής Διοίκησης και Δημοσίου της ΕΥ Ελλάδος, κ. Χρήστος Ταραντίλης, ανέφερε: «Πρέπει να γίνει κατανοητό από κάθε πολίτη, ότι η καινοτομία είναι κάτι που μας αφορά όλους και όλες, ευρύτερα, ως κοινωνία, καθώς δημιουργεί χιλιάδες νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, αναχαιτίζοντας και αντιστρέφοντας το κύμα μετανάστευσης των προηγούμενων ετών, αποτελεί εξαγώγιμο προϊόν, το οποίο δεν βασίζεται στο χαμηλό κόστος, αλλά στην αποτελεσματικότητα και την εξωστρέφεια, προσδίδει ανθεκτικότητα στην οικονομία και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών, δημιουργώντας νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας».



Ακολούθησε η παρουσίαση του Προέδρου της The Newtons Laboratory & Διευθύνοντος Συμβούλου της GRAVITY THE NEWTONS, κ. Στέλιου Ζωντού, με θέμα: «Rebranding Greece».

Ο κ. Στ. Ζωντός ανέφερε: «Έχει δημιουργηθεί μια θετική δυναμική προς τη διαμόρφωση ενός ισχυρού και ελκυστικού εθνικού brand, ωστόσο έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας διαχρονικά ανταγωνιστικής εθνικής εικόνας είναι η αλλαγή όχι μόνο επικοινωνιακής στρατηγικής, αλλά και ουσίας. Απαιτείται έρευνα, στρατηγικός σχεδιασμός, ετοιμότητα στην αντιμετώπιση κρίσεων και πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών».



Σε συζήτηση που είχε, στη συνέχεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώργος Φλωρίδης, με τη δημοσιογράφο, κ. Ιωάννα Μάνδρου, αναφέρθηκε στο πολυπαραγοντικό πρόβλημα της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, με έμφαση στις προωθούμενες πρωτοβουλίες για την ποιότητα της αδειοδοτικής διαδικασίας και στη δικονομία του ΣτΕ, τη δημιουργία νέου δικαστικού χάρτη και τις αλλαγές στην ποινική δίκη, τονίζοντας ότι η μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη έχει μόνο κερδισμένους και, κυρίως, θα κερδίσει ο οικονομικός κόσμος που δραστηριοποιείται και επενδύει στη χώρα.



Ακολούθησε η συζήτηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστή Χατζηδάκη, με τον δημοσιογράφο, κ. Ντίνο Σιωμόπουλο, κατά την οποία ο Υπουργός αναφέρθηκε στην αξία ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων στη χώρα, υπό την προϋπόθεση της τήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας, ενώ επανέλαβε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής και ότι δεν θα υπάρξουν νέοι φόροι στην Ελλάδα.



Οι εργασίες του διήμερου φόρουμ ολοκληρώθηκαν με τη συζήτηση του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου με τη δημοσιογράφο, κ. Νίκη Λυμπεράκη, κατά την οποία ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε σε σειρά ζητημάτων του δημόσιου διαλόγου, όπως στη νέα πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης και της διαχείρισης φυσικών καταστροφών, στην ανάγκη να υπάρχει δημοσιονομική επίγνωση στη χώρα, η οποία πρέπει να επιδεικνύεται σε πολλά επίπεδα, στη σημασία απόδοσης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάπτυξης, τα οποία να υπηρετούν την αρχή της συμπεριληπτικότητας, καθώς και στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος στη χώρα, όπως και στον ορίζοντα εξελίξεων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.



Το 6th InvestGR Forum 2023: Greece Staying the Course πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, ενώ σημαντικά ΜΜΕ ήταν Χορηγοί Επικοινωνίας.



Στρατηγικοί Χορηγοί του 6th InvestGR Forum 2023 ήταν οι EY Ελλάδος και JTI, Χορηγοί οι: ΑΔΜΗΕ, ENEL GREEN POWER, ENTERPRISE GREECE, HILL INTERNATIONAL, HPE, ALD AUTOMOTIVE|LEASEPLAN, MIRUM HELLAS, PFIZER, PHARMA INNOVATION FORUM (PIF) και ZOIA, Υποστηρικτές οι: NN HELLAS, SIEMENS HEALTHINEERS, και Χορηγοί σε είδος οι: ΙΚΕΑ, SCENT LINQ.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr