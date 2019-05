Η “GC Powerlist” αποτελεί έναν παγκοσμίως αναγνωρισμένο θεσμό. Καταρτίζεται από τον κορυφαίο νομικό οδηγό “The Legal 500” αναγνωρίζοντας τους πλέον σημαντικούς Νομικούς Συμβούλους στο χώρο των επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην πρόοδο των εταιριών τους. Ειδικότερα για την Ελλάδα και την Κύπρο, η “GC Powerlist Greece & Cyprus: 2019” περιλαμβάνει τις 100 καλύτερες in- house νομικές ομάδες, οι οποίες κατά την προηγούμενη χρονιά σημείωσαν σημαντικές επιδόσεις, συνδυάζοντας υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης και δεξιοτήτων, διορατική επιχειρηματική αντίληψη και βέλτιστες στρατηγικές με θετικό αποτέλεσμα για την αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας για την οποία εργάζονται.

