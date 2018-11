Η σκέψη γίνεται σχεδόν αυτόματα: Όταν αναζητάμε ένα brand που να καλύπτει κάθε ανάγκη για προσωπική περιποίηση το Noxzema είναι το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό! Και επειδή ακριβώς το Noxzema προσφέρει απόλυτη φροντίδα και προστασία έχει καταφέρει, χρόνια τώρα, να βρίσκεται σε κάθε σπιτικό, προσφέροντας σε κάθε μέλος της οικογένειας αυτό ακριβώς που χρειάζεται.

Noxzema Action Plus: Είτε μιλάμε για ένα νέο πατέρα που ζει με την οικογένειά του, είτε για έναν νέο εργένη, η Noxzema Action Plus βρίσκεται σε κάθε μπάνιο σπιτιού που έχει αρσενικά μέλη. Αυτό γιατί η κρέμα πολλαπλών δράσεων Noxzema Action Plus 7 σε 1, αποτελεί την ιδανική πρόταση για κάθε πολυάσχολο άνδρα που αναζητά μια ολιστική φροντίδα για την επιδερμίδα του. Κατάλληλη για ξυρισμένες ή με γένια μέχρι τριών ημερών επιδερμίδες, καλύπτει όλες τις ανάγκες χάρη στη μοναδική της σύσταση. Μειώνει τους ερεθισμούς από το ξύρισμα, αναζωογονεί και ενυδατώνει ενώ συσφίγγει τους πόρους. Είναι το ιδανικό συμπλήρωμα στους αφρούς και gel ξυρίσματος της σειράς Noxzema Protective Shave και το σίγουρο είναι ότι οι ένοικοι κάθε σπιτιού θα αγωνίζονται για περισσότερο χώρο στο ραφάκι του μπάνιου για τα αγαπημένα τους προϊόντα Noxzema.

Noxzema Invisible Her: Κάθε γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της έχει μια ντουλάπα γεμάτη ρούχα και, τελικά, «τίποτα να φορέσει». Είτε μιλάμε για το κλασικό λευκό πουκάμισο, το πάντα απαραίτητο little black dress, ή τα αγαπημένα σε όλες floral ή animal prints, η γκαρνταρόμπα κάθε γυναίκας είναι γεμάτη ρούχα διαφορετικών χρωμάτων και υφασμάτων. Αυτό που χρειάζεται η καθεμιά είναι ένα αποσμητικό που να μην της δημιουργεί καμία ανησυχία για λευκά ή κίτρινα σημάδια. Αυτό που χρειάζεται είναι το Noxzema Invisible Her. Πέρα από τη δράση του ενάντια στα σημάδια στα ρούχα, παραμένει πιστό στην ποιότητα Noxzema, προσφέρει αποτελεσματική φροντίδα και προστασία από τον ιδρώτα και την κακοσμία που διαρκεί 48 ώρες! Ποια γυναίκα δεν το χρειάζεται στο μπάνιο της;

Αφρόλουτρο Noxzema Sensi PURE 0%: Το νέο ”pure” αφρόλουτρο Noxzema είναι ιδανικό για όλη την οικογένεια! Έχει υποαλλεργικό άρωμα και προσφέρει στην επιδερμίδα μια ήπια και αποτελεσματική εμπειρία φροντίδας. Η φόρμουλά του είναι ειδικά σχεδιασμένη για να ελαχιστοποιεί τις αλλεργικές αντιδράσεις, ενώ έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στα πιο ευαίσθητα δέρματα. Χάρη στη μοναδική του σύνθεση δεν διαταράσσει το προστατευτικό φιλμ του δέρματος ενώ ενισχύει και προστατεύει το δέρμα, χαρίζοντάς του μοναδική απαλότητα. Τί άλλο να ζητήσει μια οικογένεια που αναζητά το καλύτερο για όλα της τα μέλη;

Αποστολή του Noxzema είναι να χαρίζει στην επιδερμίδα κάθε άνδρα και γυναίκας, την προστασία και τη φροντίδα που της αξίζει! Βρες αυτό που σου ταιριάζει στα ράφια των super-markets και καταστημάτων καλλυντικών και ζήσε την απόλυτη προστασία Noxzema!