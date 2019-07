Διπλή διάκριση για την Παπουτσάνης στα Packaging Innovation Awards 2019

Δύο GOLD βραβεία απέσπασε η Παπουτσάνης στα φετινά Packaging Innovation Awards, τα οποία αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν την καινοτομία στον σχεδιασμό, τα υλικά, την τεχνολογία και τις διαδικασίες σε ολόκληρη την αλυσίδα συσκευασίας των προϊόντων. Συγκεκριμένα, η Παπουτσάνης έλαβε την ανώτατη διάκριση στην κατηγορία «Packaging of Products Launched in a New International Market» για τον σχεδιασμό της συσκευασίας της σειράς ξενοδοχειακών προϊόντων SARBACANE που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τις εταιρίες Red Design Consultants και PressiousArvanitidis.