Τα STR8 giftsets έρχονται κι αυτά τα Χριστούγεννα, με μοναδικά αρώματα και αποτελούν το τέλειο δώρο για σένα… και τους φίλους σου.

Τα φετινά STR8 giftsets έρχονται σε ένα κομψό, μεταλλικό μαύρο κουτί με το μοναδικό χειρόγραφο μήνυμα από τον ίδιο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο “Never Give Up, Go For Great”. Μέσα θα βρεις ένα από τα μοναδικά αρώματα STR8 – Rise, Ahead, Original, Red Code & Hero,– σε ολοκληρωμένους συνδυασμούς που καλύπτουν τις ανάγκες σου όλες τις ώρες της ημέρας: Eau de toilette με deodorant body spray ή και shower gel. Σίγουρα θα βρεις αυτό που σου ταιριάζει – σίγουρα θα βρεις αυτό που ταιριάζει και στους κολλητούς σου.

Κάθε μέρα είναι μια νέα πρόκληση, κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία για να κατακτάς τους στόχους σου. Με στόχο να σε παρακινεί να γίνεσαι κάθε ημέρα η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, το STR8 θέλει να σε εμπνεύσει να ζήσεις τη ζωή σου με αυτοπεποίθηση, όπως ακριβώς θέλεις! Αναζήτησε τα STR8 giftsets στα ράφια των super market και των καταστημάτων καλλυντικών.