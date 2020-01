Σημαντική διάκριση έλαβε η εταιρία Παπουτσάνης που αναδεικνύει και επιβραβεύει την καινοτομία της. Συγκεκριμένα, η Παπουτσάνης απέσπασε Bronze βραβείο για το e-shop της στην κατηγορία «Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Ηλεκτρονικό Επιχειρείν – Best in B2B» των e-volution awards 2020, της μεγαλύτερης ετήσιας γιορτής του ελληνικού ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση του e-shop πραγματοποιήθηκε από την εταιρία Lighthouse.

Σε συνεργασία με τη Lighthouse, τo ανανεωμένο e-shop της Παπουτσάνης, που αποτελεί τμήμα της εταιρικής ιστοσελίδας της Παπουτσάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του στο τέλος του 2018, με στόχο να προσφέρει τόσο σε εμπόρους και ξενοδόχους, όσο και σε καταναλωτές, εύκολη και άμεση πρόσβαση στην ολοκληρωμένη γκάμα ξενοδοχειακών προϊόντων της εταιρίας, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση. Με ανανεωμένη και σύγχρονη δομή, αλλά και με αναβαθμισμένη αισθητική, το e-shop επιτρέπει στον επισκέπτη να γνωρίσει το σύνολο των προϊόντικών σειρών ξενοδοχειακής περιποίησης της Παπουτσάνης, με τις εμπορικές ονομασίες Olivia, Olivia Fusion, Olivia Thinks, Sarbacane, Καραβάκι, Skin Essentials, Eau De Grece, Papoutsanis Kids, Korres, καθώς και εκείνες που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, Ahava και L’ Occitane.

Παράλληλα, αναβαθμίζει την παρουσία της Παπουτσάνης στην ηλεκτρονική αγορά ξενοδοχειακών προϊόντων, σε συνάρτηση με τις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς. Μέσω του καναλιού διευκολύνεται, επίσης, η περαιτέρω διείσδυση των προϊόντων της εταιρίας σε ταχέως αναπτυσσόμενες κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων μικρότερου μεγέθους

Η Χριστίνα Περγάμαλη, Senior Brand Manager της Παπουτσάνης, δήλωσε σχετικά: «Η βράβευση του e-shop της Παπουτσάνης στα φετινά e-volution awards 2020 αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για εμάς. Το ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και όχημα ανάπτυξης της δραστηριότητάς μας, και η διάκριση αυτή επιβραβεύει τη δέσμευσή μας να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της αγοράς και των πελατών μας μέσα από διαφορετικά κανάλια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Η ένατη διοργάνωση της εκδήλωσης θεσμός για το ελληνικό e-commerce, πραγματοποιήθηκε φέτος με περισσότερες συμμετοχές από κάθε άλλη χρονιά. Στα βραβεία, τα οποία διοργανώνονται από το Marketing Week και τη Boussias Communications σε συνεργασία με το ELTRUN, διαγωνίστηκαν τα σημαντικότερα e-shop και e-commerce agencies της χώρας, διεκδικώντας τις μεγάλες διακρίσεις, Platinum Award, E-Commerce Agency of the Year, E-Business of the Year και E-shop of the Year.