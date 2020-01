Η NIVEA MEN στέκεται εδώ και πολλά χρόνια δίπλα στο ποδόσφαιρο και τους φιλάθλους - με σημαντικές χορηγίες, στηρίζοντας έμπρακτα τον αθλητισμό.

Μια ακόμη σπουδαία συνεργασία, στον ελληνικό χώρο του αθλητισμού αυτή τη φορά, έρχεται να συμπληρώσει τη μακροχρόνια δράση της NIVEA MEN ως η μάρκα που έχει συνδέσει το όνομά της με το ποδόσφαιρο. Πρόκειται για την σύναψη χορηγικής συνεργασία με την Super League, η οποία στόχο έχει να υποστηρίξει και να αναδείξει τους κορυφαίους παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και τον θεσμό του ελληνικού ποδοσφαίρου, μέσα από τη σκοπιά των πιο απαιτητικών αλλά δίκαιων κριτών, των φιλάθλων!

Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου, στα γραφεία της Super League, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της χορηγικής συνεργασίας, μεταξύ της διοργανώτριας αρχής και της BEIERSDORF HELLAS S.A., για τα προϊόντα NIVEA MEN.

Κάθε εβδομάδα, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Super League http://www.slgr.gr/el/, όλοι οι φίλαθλοι, συμμετέχοντας στη διαδικτυακή ψηφοφορία για το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής, μπορούν να αναδείξουν το NIVEA MEN BEST GOAL. Στο τέλος κάθε μήνα, μέσω της ίδια διαδικτυακής πλατφόρμας μπορούν να επιλέξουν τον NIVEA MEN PLAYER OF THE MONTH, επιλέγοντας τον ποδοσφαιριστή που ξεχώρισε στους αγώνες του Πρωταθλήματος Super League.

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Super League και της BEIERSDORF HELLAS S.A, υποστηρίζοντας μία συνεργασία που φιλοδοξεί να αναδείξει και να υποστηρίξει, τις καθημερινές ανάγκες και προκλήσεις του σύγχρονου άντρα, εντός και εκτός γηπέδων.

O πρόεδρος της Super League Μηνάς Λυσάνδρου δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε στην οικογένεια των χορηγών της Super League τη Beiersdorf Hellas, μια μεγάλη εταιρεία η οποία, αφού αξιολόγησε τα οφέλη της συνεργασίας μας, αποφάσισε να επενδύσει στη Super League και το Ελληνικό ποδόσφαιρο. Η χορηγική συνεργασία με τη το NIVEA MEN είναι ένα βήμα στη στρατηγική που έχουμε χαράξει όλοι μαζί, ώστε να προσελκύσουμε στη Super League χορηγούς οι οποίοι δεν είχαν επενδύσει μέχρι σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για άλλες εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν χορηγικά στη Super League.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στον κ. Θεόδωρο Πουλόπουλο Country Manager της BEIERSDORF Hellas, καθώς και στα στελέχη της εταιρείας για την άψογη συνεργασία και ευελπιστώ ότι στο προσεχές μέλλον θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε και άλλες χορηγικές συνεργασίες».

Ο κ. Θεόδωρος Πουλόπουλος, Country Manager της BEIERSDORF Hellas, αφού ευχαρίστησε τη Super League για την επιτυχημένη υλοποίηση των διαγωνισμών NIVEA MEN BEST GOAL και NIVEA MEN PLAYER OF THE MONTH, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη σύναψη αυτής της χορηγικής συνεργασίας με τη Super League. Για εμάς είναι ένα ακόμη βήμα μιας στρατηγικής πορείας των τελευταίων ετών, που μας φέρνει όλο και πιο κοντά στη υποστήριξη του αθλητισμού και την ανάδειξη του σύγχρονου ποδοσφαίρου και των αξιών του.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι άντρες σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, μοιράζονται μεγάλο πάθος για το ποδόσφαιρο. Στη BEIERSDORF Hellas πιστεύουμε πως, η σύνδεση της NIVEA MEN με τον αθλητισμό, επιτρέπει τη δημιουργία ενός ισχυρού, συναισθηματικού δεσμού με τους άνδρες φιλάθλους, ενώ παράλληλα στηρίζει τον ελληνικό αθλητισμό, δίνοντας στις ομάδες την υποστήριξη και το κίνητρο που χρειάζονται, ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους στο έπακρο κάνοντας το ελληνικό ποδόσφαιρο μία υπολογίσιμη δύναμη στον χώρο του αθλητισμού, σε όλο το κόσμο».