Η L’Oréal Hellas βρίσκεται και πάλι στο πλευρό των περιοχών, που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2018 στην Αττική. Αυτή τη φορά, εγκαινιάζει στρατηγική συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Περιβαλλοντικό Οργανισμό We4all, με στόχο την αποκατάσταση και περιβαλλοντική ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Συγκεκριμένα, η L’Oréal Hellas ενώνει τις δυνάμεις της με τη We4All, σε ένα πολυεπίπεδο σχέδιο δράσης με στόχο την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων και την περιβαλλοντική ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών Ραφήνας-Πικερμίου και Νέας Μάκρης-Μαραθώνα.

Το 2018, η L’Oréal Hellas βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των πληγέντων, με βασική προτεραιότητα την κάλυψη επειγουσών αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό, η L’Oréal Hellas ένωσε τις δυνάμεις της με το Ίδρυμα του Ομίλου L'Oréal, προσφέροντας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό δωρεές συνολικού ύψους 350.000 ευρώ, για την παροχή πρώτων βοηθειών και στήριξης σε οικογένειες, που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Σήμερα, τρία χρόνια μετά, το φυσικό περιβάλλον είναι πια έτοιμο να ξεκινήσει τη σταδιακή αναγέννησή του. Η L’Oréal Hellas παραμένει σταθερά δίπλα στο πλευρό των κατοίκων της περιοχής, συμβάλλοντας στις εργασίες ανάπλασης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντας, σε μια προσπάθεια να δώσει πνοή στις κατεστραμμένες περιοχές, μέσα από μια σειρά στοχευμένων δράσεων όπως:

o Δενδροφύτευση 100 στρεμμάτων καμένων δασικών εκτάσεων, με την προσθήκη 6.000 νέων δέντρων: τα δέντρα αυτά, τον πρώτο μόλις χρόνο της ζωής τους, εκτιμάται ότι θα απορροφήσουν από το περιβάλλον 20 τόνους διοξειδίου του άνθρακα, αριθμός που θα αυξάνεται ανάλογα με την ανάπτυξή τους και αναμένεται να πολλαπλασιάζεται με τα χρόνια.

o Καθαρισμοί 10 στρεμμάτων δασικών και αστικών εκτάσεων των ευρύτερων περιοχών από απορρίμματα και τοποθέτηση 30 κάδων ανακύκλωσης χαρτιού και πλαστικών : από τους κάδους αυτούς, τον πρώτο μόλις χρόνο, αναμένεται να συγκεντρωθούν και να ανακυκλωθούν περίπου 60 τόνοι πλαστικού και χαρτιού.

o Περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών δημοτικών σχολείων των ευρύτερων περιοχών: 1000 μαθητές από 5 δημοτικά σχολεία θα παρακολουθήσουν το 2021 σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Η πρωτοβουλία αυτή της L'Oréal Hellas υλοποιείται στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος βιωσιμότητας του Ομίλου L’Oréal, L’Oréal for the Future. Το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα εγκαινιάστηκε το 2020 και αποτελείται από δύο βασικούς πυλώνες: το μετασχηματισμό το επιχειρηματικού μοντέλου της L’Oréal με στόχο τον σεβασμό των ορίων του πλανήτη, καθώς και τη συμβολή στην επίλυση παγκόσμιων προκλήσεων και τη στήριξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών.

Ο Alex Davison, Γενικός Διευθυντής της L'Oréal Hellas, τόνισε: «Η βιώσιμη επανάσταση της L’Oréal μπήκε σε μια νέα εποχή με την έναρξη του παγκόσμιου προγράμματος βιωσιμότητας L’Oréal for the Future – τόσο για τις δικές μας επιχειρηματικές δραστηριότητες, όσο και για τη συμβολή μας στην κοινωνία γενικότερα. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης δεν έχουν προηγούμενο και είναι καθήκον μας να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε στην αντιμετώπιση των άμεσων κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό, η L’Oréal Hellas, παραμένει σταθερά ενεργή σε τοπικό επίπεδο. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για τη νέα μας στρατηγική συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό We4all, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να βρεθούμε και πάλι στο πλευρό των κατοίκων των πληγείσων περιοχών, εγκαινιάζοντας ένα πολυεπίπεδο σχέδιο δράσης με απτό αποτύπωμα για τις επόμενες γενιές. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί τον πρώτο μόλις σταθμό μιας μακροχρόνιας συνεργασίας με την οργάνωση We4all με κοινή αποστολή το σεβασμό των ορίων του πλανήτη μας» .

Ο Γιάννης Ηλιόπουλος, Γενικός Διευθυντής και Συνιδρυτής της We4all, ανέφερε: «Η καταστροφή στο Μάτι και τις γύρω περιοχές ήταν για εμάς η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και ταυτόχρονα το έναυσμα για να ξεκινήσουμε μια οργανωμένη προσπάθεια αποκατάστασης της περιβαλλοντικής καταστροφής που συνέβη τότε αλλά και επέκτασης του περιβαλλοντικού μας έργου στην υπόλοιπη Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και αισιόδοξοι καθώς καλωσορίζουμε στην Περιβαλλοντική Συμμαχία της We4all, την L'Oréal Hellas. Με έναν τόσο ισχυρό σύμμαχο στο πλευρό μας, ευαισθητοποιημένο και αποφασισμένο να συμβάλλει ενεργά στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, θα μπορέσουμε να προσφέρουμε πολύ περισσότερα, πιο γρήγορα, καθώς ο πλανήτης μας δεν έχει χρόνο για αναμονή».

Οι δράσεις του εν λόγω προγράμματος θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2021 και θα ολοκληρωθούν πριν το τέλος του 2021.



Το πρόγραμμα βιωσιμότητας L’Oréal For the Future

Το 2020, ο Όμιλος L'Oréal παρουσίασε το πρόγραμμα «L'Oréal for the Future», αποκαλύπτοντας τους στόχους του για ένα πιο βιώσιμο μέλλον με απτούς και φιλόδοξους στόχους έως το 2030. Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις ολοένα και αυξάνονται. Η L'Oréal επιταχύνει τον μετασχηματισμό της προς ένα επιχειρηματικό μοντέλο, που σέβεται τα όρια του πλανήτη και ενισχύει τις δεσμεύσεις για τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση.

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο βασικούς πυλώνες:

Α) Μετασχηματίζοντας το επιχειρηματικό μοντέλο της L’Oréal με στόχο τον σεβασμό των ορίων του πλανήτη &

Β) Συμβάλλοντας στην επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων και στηρίζοντας επείγουσες κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες, ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αποκατάσταση κατεστραμμένων φυσικών θαλάσσιων και δασικών οικοσυστημάτων.