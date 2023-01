Η Vodafone TV παρουσιάζει το ανανεωμένο πρόγραμμα με αποκλειστικό περιεχόμενο από το Disney+ συμπεριλαμβανομένων των “The Menu” και “Welcome to Chippendales” που εξερευνά την αληθινή ιστορία της οικοδόμησης της πρώτης ανδρικής αυτοκρατορίας στριπτίζ.

Επιπλέον, το ΗΒΟ φιλοξενεί τη νέα σεζόν του “Doom Patrol”, την Cara Delevigne που εξερευνά νέα σεξουαλικά μονοπάτια, και φυσικά την πρώτη σεζόν του πολυαναμενόμενου “The Last of Us” που προαναγγέλλει άλλη μια δυναμική χρονιά στο Vodafone TV. Με μόλις 6,90 € το μήνα και τον πρώτο μήνα δωρεάν ή εντελώς δωρεάν με το πακέτο Triple Play FIBER 100, όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αμέτρητες επιλογές περιεχομένου.

Περιεχόμενο που ξεχωρίζει απo τo Disney+

“AMSTERDAM”

Σε έναν κόσμο όπου όλοι οι άνω των 18 ετών αναπτύσσουν μια υπερδύναμη. Όλοι εκτός από την 25χρονη Τζεν, η οποία νιώθει ότι έχει μείνει πίσω. Ευτυχώς, οι συγκάτοικοι της Τζεν - η Κάρι, η Κας και ένα μυστηριώδες αδέσποτο - την εμποδίζουν να πέσει σε ένα πηγάδι αυτολύπησης. Παρασυρόμενη σε έναν μεγάλο, μπερδεμένο κόσμο και οπλισμένη με λίγη ελπίδα και πολλή απόγνωση, η Τζεν ξεκινά το ταξίδι της για να βρει την ίσως υπερδύναμή της. Αλλά κάνοντας αυτό, μπορεί να ανακαλύψει τη χαρά του να είναι κάπως εντάξει. Η ολοκαίνουργια πρωτότυπη σειρά μεταδίδεται αποκλειστικά στο Disney+ στις 25 Ιανουαρίου.

“EXTRAORDINARY”

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του καταξιωμένου σκηνοθέτη Ντέιβιντ Ο. Ράσελ έρχεται ένα πρωτότυπο έγκλημα για τρεις στενούς φίλους που βρίσκονται στο επίκεντρο μιας από τις πιο συγκλονιστικές μυστικές πλοκές στην αμερικανική ιστορία. Βασισμένη σε γεγονότα που συναντούν τη μυθοπλασία, στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, με τους Rami Malek και Robert De Niro. Διαθέσιμο στο Disney+.

“WELCOME TO CHIPPENDALES”

Ένα εκτεταμένο έπος αληθινού εγκλήματος, το "Welcome to Chippendales" αφηγείται την εξωφρενική ιστορία του Somen "Steve" Banerjee, ενός Ινδού μετανάστη που έγινε ο απίθανος ιδρυτής της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας ανδρών στον κόσμο - και δεν άφησε τίποτα να σταθεί εμπόδιο στη διαδικασία. Η ολοκαίνουργια πρωτότυπη σειρά μεταδίδεται τώρα αποκλειστικά στο Disney+.

“STAR WARS: THE BAD BATCH”

Έχουν περάσει μήνες από τότε που τα γεγονότα στο Kamino και το Bad Batch συνεχίζουν το ταξίδι τους πλοηγώντας στην Αυτοκρατορία μετά την πτώση της Δημοκρατίας. Θα διασταυρωθούν με φίλους και εχθρούς, νέους και οικείους, καθώς αναλαμβάνουν μια ποικιλία από συναρπαστικές αποστολές μισθοφόρων που θα τους οδηγήσουν σε απροσδόκητα και επικίνδυνα νέα μέρη. Mεταδίδεται αποκλειστικά στο Disney+.

“THE MENU”

Ένα νεαρό ζευγάρι (Anya Taylor-Joy και Nicholas Hoult) ταξιδεύει σε ένα αποκλειστικό νησιώτικο εστιατόριο όπου ο σεφ (Ralph Fiennes) έχει ετοιμάσει ένα ακριβό, πλούσιο μενού. Αλλά σύντομα γίνεται σαφές ότι στους καλεσμένους του δείπνου πρόκειται να σερβιριστούν συγκλονιστικές εκπλήξεις σε αυτή τη σκοτεινή κωμωδία που γράφτηκε από τους Seth Reiss & Will Tracy και σε σκηνοθεσία Mark Mylod. Μεταδίδεται τώρα στο Disney+.​

“THEFLAGMAKERS”

Το "The Flagmakers" είναι μια ματιά στον μεγαλύτερο αμερικανικό κατασκευαστή σημαιών και ιστών σημαίας της χώρας, όπου πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν διακινδυνεύσει τα πάντα για να έρθουν στις ΗΠΑ, μαζί με τους μεσοδυτικούς συναδέλφους τους, ράβουν 5 εκατομμύρια αμερικανικές σημαίες το χρόνο.

Καθηλωτικές σειρές από το ΗΒΟ

“THE LAST OF US”

Σε μια μεταποκαλυπτική Αμερική, όπου ένας θανατηφόρος ιός έχει μετατρέψει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σε ένα είδος ζόμπι, τους Clickers, ο Τζόελ που επέζησε από το ξέσπασμα του ιού αναλαμβάνει να μεταφέρει την Ελι, μια 14χρονη κοπέλα, η οποία αποτελεί και το κλειδί θεραπείας από τον ιό, έξω από μια ζώνη καραντίνας, στους Fireflies. Η πλέον αναμενόμενη σειρά για το 2023 είναι εδώ και τα videogames πια μοιάζουν αλλιώς. ​

“DOOM PATROL”

Στη 4η σαιζόν του “Doom Patrol” η ομάδα ταξιδεύει απροσδόκητα στο μέλλον για να έρθει αντιμέτωπη με τον επικείμενο χαμό τους. Και εκεί είναι που πρέπει να αποφασίσει μια για πάντα ποιο είναι πιο σημαντικό: η δική τους ευτυχία ή η μοίρα του κόσμου; ​

“THE WHITE LOTUS”

Πολυβραβευμένο και πολυαναμενόμενο, το "The White Lotus" ολοκλήρωσε τον δεύτερο κύκλο του και όλοι συζητούν για το φινάλε του.

Αφιέρωμα: 50 χρόνια HBO

Τα 50 πρώτα χρόνια είναι δύσκολα. Ή πολύ εύκολα. Aυτό απέδειξε το ΗΒΟ, η πλατφόρμα πριν από τις πλατφόρμες, εκείνο το στούντιο που έμαθε τον κόσμο να βλέπει καλή τηλεόραση. Από τους The Sopranos μέχρι το Game of Thrones και από το The Wire μέχρι το Euphoria, το Vodafone TV γιορτάζει τα 50 χρόνια του ΗΒΟ με ένα αφιέρωμα γεμάτο εκπλήξεις.

Περιεχόμενο που δεν πρέπει να λείψει από κανέναν

“THE RESPONDER”

O Κρις, ένας αστυνομικός στο Λίβερπουλ προσπαθεί να πολεμήσει το έγκλημα, τη διαφθορά αλλά και να παλέψει με τους δαίμονές του. Όταν θα χρειαστεί να συνεργαστεί με την Ρέιτσελ, μια νέα συνάδελφο, τότε τα πράγματα θα γίνουν πιο σκοτεινά από ποτέ. Ο Μάρτιν Φρίμαν στον ρόλο της καριέρας του, στη σειρά “The Responder” ένα καταιγιστικό θρίλερ, που το χιούμορ τσακίζει κόκαλα. ​

“POKER FACE”

Ένας δισεκατομμυριούχος προσκαλεί κάποιους παιδικούς του φίλους για μια βραδιά Poker. Μεταξύ τους υπάρχει μια σχέση αγάπης αλλά και ανταγωνισμού που πολλές φορές φτάνει σε οριακό σημείο ίσως αυτή τη φορά και επικίνδυνο. Ράσελ Κρόου και “Poker Face” και η περιπέτεια αποκτά άλλες διαστάσεις. ​

“BANDIT”

Αφού δραπετεύει από μια φυλακή του Μίσιγκαν, ένας γοητευτικός εγκληματίας αποκτά μια νέα ταυτότητα στον Καναδά και συνεχίζει να ληστεύει τράπεζες και κοσμηματοπωλεία. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία.

“PLANET SEX”

H Cara Delevigne ρωτάει –και κυρίως εξερευνάει- όλα εκείνα που θέλαμε να μάθουμε για το σεξ και ντρεπόμασταν να ρωτήσουμε. Στο ντοκιμαντέρ “Planet Sex” -που χωρίζεται σε έξι μέρη-, το διάσημο μοντέλο ρωτάει, αναλύει, ακούει και φτιάχνει ένα μωσαϊκό από το τι σημαίνει σεξ στο σήμερα μέχρι ποια είναι τα όρια της πορνογραφίας, της απόλαυσης, της ηδονής, του πόνου και της διέγερσης. ​

“WOMEN WHO ROCK”

Γυναίκες πρωτοπόροι στη μουσική, γυναίκες που ροκάρουν και ρισκάρουν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή, γυναίκες που αναστατώνουν συναυλίες και δημιουργούν το πιο ροκ κλίμα. Αυτό είναι το “Women Who Rock”, η σειρά ντοκιμαντέρ που θα ηλεκτρίσει τον Ιανουάριο στο Vodafone TV.

«ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ»

Ελληνικά τραγούδια, ζωάκια που μιλάνε, παιδάκια που μαθαίνουν λέξεις, χρώματα και αριθμούς. Τα «Ζουζούνια» εξερευνούν και ανακαλύπτουν τι σημαίνει να είσαι παιδί. Κοινώς, από παιδιά για παιδιά. ​

Netflix & Amazon Prime

Μέσα από τις εφαρμογές του, το Vodafone TV παρέχει πρόσβαση σε Netflix και Amazon Prime. Το Netflix φέρνει τον δεύτερο κύκλο του “Vikings Valhalla” όταν μετά από 100 χρόνια από τη δράση του Ragnar και των γιων του ο πρίγκιπας Harald Sigurdsson ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Νορβηγία από ένα οικισμό κοντά στο Λονδίνο. Παράλληλα, στο Amazon Prime, ο δεύτερος κύκλος του “Hunters” πραγματεύεται το πόσο εύκολο είναι να κυνηγήσεις τον Χίτλερ στην Λατινική Αμερική και έρχεται για να αποκαθηλώσει τα πάντα.