Το BLACKBOX Audio Video Show πρωτοπορεί για ακόμα μία φορά, έχοντας ετοιμάσει μία μοναδική κινηματογραφική εμπειρία και δράση για τους επισκέπτες του! Στο πλαίσιο της φετινής έκθεσης η οποία θα διεξαχθεί στις, 3, 4, & 5 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel, οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν, κατά αποκλειστικότητα, μία ταινία αφιερωμένη στην μουσική του κινηματογράφου, να γνωρίσουν τους συντελεστές της και να υποβάλουν τα δικά τους ερωτήματα, να ακούσουν live συναυλία του συνθέτη της ταινίας και να παρακολουθήσουν workshop για την σημασία της μουσικής στον κινηματογράφο. Γιατί οι ταινίες δεν είναι μόνο οι εικόνες που βλέπουμε, αλλά και η μουσική που ακούμε!

OST – ORIGINALSOUNDTRACK (2013)

Ένα ντοκιμαντέρ για τη μουσική στον κινηματογράφο

Σκηνοθεσία: Φάνης Λογοθέτης

Έρευνα – Συνεντεύξεις: Σπύρος Ανδρεάδης

Πρωτότυπη Μουσική: Γιώργος Βαρσαμάκης

Διάρκεια: 59 λεπτά

Το ντοκιμαντέρ με τον τίτλο “OST – Original Soundtrack” (2013) αποτελεί την πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα ελληνική ταινία τεκμηρίωσης που καταπιάνεται με το στοιχείο που φέρνει τη μαγεία στις ταινίες, την πρωτότυπη μουσική τους. Γέννημα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας των Φάνη Λογοθέτη και Σπύρου Ανδρεάδη, το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε στους κινηματογράφους και συμμετείχε σε διάφορα κινηματογραφικά φεστιβάλ, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης. Χωρίς να έχει διατεθεί με οποιοδήποτε τρόπο στο κοινό έκτοτε, θα προβληθεί αποκλειστικά κατά την διάρκεια του ΒLACKBOX Audio Video Show 2023!

Οι 15 συνεντεύξεις που φιλοξενούνται στο ντοκιμαντέρ φιλοδοξούν να δώσουν στον θεατή ένα πρώτο ερέθισμα για την αξία και τη σημασία της μουσικής στη μεγάλη οθόνη. Προσωπικές ιστορίες και απόψεις μοιράζονται συνθέτες διεθνούς εμβέλειας όπως ο βραβευμένος με Όσκαρ Nicola Piovani (La Vita E Bella), ο Trevor Jones (The Last of the Mohicans), αλλά και πολλοί Έλληνες συνθέτες, σκηνοθέτες και καλλιτέχνες, όπως οι Γιώργος Χατζηνάσιος, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Νίκος Κυπουργός, Νίκος Πλατύραχος, Παναγιώτης Καλαντζόπουλος, Γιώργος Βαρσαμάκης, Παντελής

Βούλγαρης, Περικλής Χούρσογλου, Έλλη Γρίβα, Simon Bloom (Συμεών Νικολαΐδης), Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Θάνος Φουργιώτης, Νίκος Γκροσδάνης.

Η ταινία θα προβληθεί δύο φορές, η πρώτη το Σάββατο 4 Νοεμβρίου και η δεύτερη την Κυριακή, 5 Νοεμβρίου, στην αίθουσα της SONY EUROPE στο επίπεδο -1 του ξενοδοχείου Radisson Blu Park Hotel με τον κορυφαίο, θηριώδη, προβολέα SONY VPL-GTZ380 σε πανί υπερυψηλής ευκρίνειας της αμερικάνικης εταιρείας Stewart!

Κάθε ήμερα προβολής θα συνοδεύεται από μία διαφορετική δράση. Το Σάββατο, 4 Νοεμβρίου, μετά την προβολή της ταινίας, οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα workshop με θέμα τον ρόλο της μουσικής στον κινηματογράφο, με ομιλητή τον Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο. Την Κυριακή, 5 Νοεμβρίου, αμέσως μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ θα ακολουθήσει συζήτηση με τους δημιουργούς του, Φάνη Λογοθέτη, Σπύρο Ανδρεάδη & Γιώργο Βαρσαμάκη ενώ στο τέλος, οι επισκέπτες θα έχουν την μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανά το γκρουπ του Γιώργου Βαρσαμάκη, ο οποίος θα ερμηνεύσει κομμάτια της μουσικής από το ντοκιμαντέρ αλλά και δικές του συνθέσεις από την πλούσια δισκογραφία του των τελευταίων χρόνων!

Πρόγραμμα Κινηματογραφικής Δράσης BLACKBOX SHOW 2023

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2023

12.00 – 13.00 Προβολή Ταινίας “OST – Original Soundtrack”

13.00 – 14.30 Σεμινάριο: Ο Ρόλος της Μουσικής στο σινεμά (ομιλητής: Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος)

Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2023

11.30 – 12.30 Προβολή Ταινίας “OST – Original Soundtrack”

13.00 – 13.45 Πάνελ ομιλίας με τους συντελεστές της ταινίας

Φάνης Λογοθέτης, Σπύρος Ανδρεάδης & Γιώργος Βαρσαμάκης, συντονιστής Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος

14.00 – 15.00 Συναυλία Γιώργου Βαρσαμάκη

