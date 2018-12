Σημείωσε δε ότι έστω κι αν η πρόβλεψη της ζήτησης είναι δύσκολη οι πελάτες «ακούν» πιο εύκολα τα όσα οι εταιρίες προτείνουν για αναβάθμιση των πακέτων της σταθερής στις νέες τεχνολογίες Vectoring – FTTH. «Τη μετάβαση από τα 24 στο 50 με επιπλέον τιμή 8-10 ευρώ το ακούει ο πελάτης» σημείωσε και τόνισε ότι ήδη 17000 σπίτια είναι στην τεχνολογία Fiber To The Home (FTTH). Ειδικά στο Βύρωνα, όπου εγκαινιάστηκε το δίκτυο της Vodafone με τις νέες οπτικές ίνες η ζήτηση είναι αξιοσημείωτη λόγω και του κουπονιού που διανέμεται.

Ο επικεφαλής της Vodafone σημείωσε αναφερόμενος στα ευρυζωνικά δίκτυα ότι το 2020 θα έχει η χώρα κάλυψη 100mbps σε έκταση 70% και πάνω. Σήμερα, όπως είπε, από τους συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας της Vodafone to 5-6% έχουν υψηλές ταχύτητες πάνω από 24 mbps.

