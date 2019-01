Η Vodafone Ελλάδας και το Discovery Inc. ανακοινώνουν την επέκταση της μακροχρόνιας συνεργασίας τους, εξασφαλίζοντας τη διανομή των δημοφιλών τηλεοπτικών δικτύων Discovery Channel, Eurosport, TLC, Animal Planet, ID, Food Network, Travel Channel και Discovery Science, προς όλους τους συνδρομητές του Vodafone TV στην Ελλάδα.

Το 24ωρο πρόγραμμα συνεχούς ροής των δικτύων περιλαμβάνει: Συναρπαστικές εκπομπές (MythBusters, Naked and Afraid, Cake Boss, A Crime to Remember, κ.α.).

Ριάλιτι σόου (90 Day Fiancé, Say Yes to the Dress, κ.α.)

Ντοκιμαντέρ (Wheelers Dealers, River Monsters, Deadliest Catch, κ.α.)

Διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις (Ολυμπιακοί Αγώνες, Grand Slam Tennis tournaments, Australian Open, US Open , 24h Le Mans, Formula E, κ.α.).

Οι συνδρομητές του Vodafone TV μπορούν να απολαύσουν το περιεχόμενο των δικτύων του Discovery με ελληνικούς υπότιτλους, από οποιαδήποτε συσκευή (TV Everywhere - και από κινητό-tablet), να προγραμματίσουν την εγγραφή του τηλεοπτικού προγράμματος (Record) που δεν θέλουν να χάσουν με σκοπό να το απολαύσουν αργότερα, ή να ξεκινήσουν από την αρχή (Restart), απλά, κάθε φορά, την αγαπημένη τους εκπομπή!

Εκ μέρους του Discovery, της κορυφαίας παγκοσμίως εταιρίας παραγωγής ψυχαγωγικού προγράμματος, ο κος Andrey Stoychev, VP, Head of Commercial Development, Distribution, Sports & Commercial Operations, Discovery CEEMCA, δήλωσε: “Είμαστε ενθουσιασμένοι για την επέκταση και την ενδυνάμωση της στρατηγικής μας συνεργασίας, μακροπρόθεσμα, με την Vodafone Ελλάδας. Τα ισχυρά brands της ομπρέλας του Discovery, όπως είναι το Discovery Channel και τα κανάλια Eurosport, ανάμεσα σε άλλα, συμβάλλουν αρμονικά στη φιλοδοξία του Vodafone TV να παρέχει κορυφαία προγράμματα ψυχαγωγίας σε όλο και μεγαλύτερα κοινά, μέσα από τη νέα, πρωτοποριακή του πλατφόρμα. Ανυπομονούμε για τη νέα εποχή στη συνεργασία μας και είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε στρατηγικό ρόλο στην ανάπτυξη του Vodafone TV.”

Η επέκταση της συνεργασίας μας με το Discovery ενισχύει την στρατηγική μας να προσφέρουμε στους πελάτες μας πλούσιο περιεχόμενο, αλλά και μία νέα εμπειρία θέασης. Έχουμε δημιουργήσει μία μοναδική συλλογή θεματικών καναλιών στο Vodafone TV - αυτό που μας αρέσει να αποκαλούμε ένα “παράθυρο στον κόσμο” - η οποία πλέον εμπλουτίζεται με τα κανάλια Discovery και δίνει στους συνδρομητές μας ακόμη περισσότερες επιλογές ποιοτικού περιεχομένου για ατελείωτες ώρες ψυχαγωγίας» δήλωσε o Ανδρέας Γεωργιάδης, Pay TV Manager της Vodafone Ελλάδας.