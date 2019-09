Στα €133,5 εκατ. ανήλθαν τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της Forthnet για το Α’ εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2018 κατά -7,5%, όπως ανακοίνωσε σήμερα η επιχείρηση, επισημαίνοντας ως κύρια αιτία τη μείωση της συνδρομητικής της βάσης στην λιανική.

Ακολουθούν τα σημαντικότερα σημεία των αποτελεσμάτων:

Διατήρηση επίπεδου EBITDA και αύξηση του ως ποσοστού επί των πωλήσεων στο Α’ Εξάμηνο του 2019, ως αποτέλεσμα της πιστής εφαρμογής του προγράμματος λειτουργικής αναδιάρθρωσης της Εταιρείας

Η Forthnet αριθμεί 899 χιλιάδες συνδρομές λιανικής, εξυπηρετώντας 656 χιλιάδες μοναδικά νοικοκυριά, 549 χιλιάδες συνδρομητές broadband και 459 χιλιάδες συνδρομητές Pay TV λιανικής και χονδρικής σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η Εταιρεία προετοιμάζεται για την είσοδο της στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας ως ιδεατός πάροχος (MVNO) στις αρχές του 2020, μετά την υπογραφή σχετικής συμφωνίας με τη Vodafone.

Το περιεχόμενο των αθλητικών καναλιών της Nova ενισχύεται σημαντικά με την επέκταση της συνεργασίας με την EuroLeague μέχρι το 2023.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Forthnet, κ. Πάνος Παπαδόπουλος δήλωσε:

«Στο Α’ Εξάμηνο του 2019 διατηρήσαμε το επίπεδο του EBITDA στα περσινά επίπεδα και καταγράψαμε αύξηση του περιθωρίου EBITDA ως ποσοστού επί των πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της εταιρείας μας σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την υπερφορολόγηση της αγοράς συνδρομητικής τηλεόρασης και τον αθέμιτο ανταγωνισμό σε σχέση με τις πολυεθνικές εταιρείες που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, προχωρούμε με εντατικούς ρυθμούς προς τον στόχο μας να προσφέρουμε στις αρχές του 2020 και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (μέσω μοντέλου MVNO) παρέχοντας συνολική κάλυψη των αναγκών της ελληνικής οικογένειας για ψυχαγωγία και επικοινωνία.

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώσαμε την στρατηγική μας τοποθέτηση στις μεταδόσεις αποκλειστικού αθλητικού περιεχομένου καθώς επεκτείναμε μέχρι και το 2023 την συνεργασία μας με την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ, την EuroLeague».

Εμπορικά αποτελέσματα

Στο τέλος του Ιουνίου του 2019 οι συνολικές συνδρομές ήταν 899 χιλ., τα μοναδικά νοικοκυριά 656 χιλ. ενώ οι ενεργοί συνδρομητές LLU έκλεισαν στις 537 χιλιάδες. Η συνδρομητική βάση Pay TV έκλεισε στους 459 χιλιάδες συμπεριλαμβανομένων των συνδρομητών λιανικής και χονδρικής σε Ελλάδα και Κύπρο.

Οικονομικά αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα για το Α’ εξάμηνο του 2019, ανήλθαν στα €133,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2018 κατά -7,5% κυρίως λόγω της μείωσης της συνδρομητικής μας βάσης στην λιανική. Τα έσοδα από εταιρικούς πελάτες παρέμειναν σταθερά ενώ η μείωση στα λοιπά έσοδα οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στην περσυνή περίοδο περιλαμβάνονταν και τα έσοδα θυγατρικής που πωλήθηκε στο δεύτερο εξάμηνο του 2018.

Πρόσφατες Εξελίξεις

H Εταιρεία προχώρησε στην επέκταση της συνεργασίας της με την EuroLeague και έτσι η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ με την εξασφαλισμένη συμμετοχή του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, θα συνεχίσει να προβάλλεται αποκλειστικά από τα κανάλια Novasports μέχρι και το 2023.

Για τη σεζόν 2019-2020 η Εταιρεία έχει υπογράψει διμερείς εμπορικές συμφωνίες με εννέα ΠΑΕ, μεταξύ των οποίων οι ΑΕΚ, ΑΡΗΣ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. To φετινό ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου με το νέο σύστημα διεξαγωγής (play off για την ανάδειξη πρωταθλητή και την έξοδο στην Ευρώπη και play out για την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία) αναμένεται να τονώσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων βελτιώνοντας έτσι σε σημαντικό βαθμό και την εμπορικότητά του.

Σε συνέχεια της απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ που έχει και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία με τη Vodafone για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ως Mobile Virtual Network Operator (MVNO). Με την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (μέσω μοντέλου MVNO) η Εταιρεία θα προσφέρει συνολική κάλυψη των αναγκών του ελληνικού νοικοκυριού για ψυχαγωγία και επικοινωνία.

Η Εταιρεία προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης - πλαίσιο για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Η Forthnet είναι ένας από τους επιλεγμένους αναδόχους που έχουν υπογράψει τις «συμφωνίες πλαίσιο», σε 4 από τις 8 αυτές Νησίδες (Αττική, Ανατολική Μακεδονία & Θεσσαλονίκη, Θράκη Βόρειο Αιγαίο & Δωδεκάνησα, και Δυτική Μακεδονία και Ανατολική Κρήτη). Η Εταιρεία αναμένει τον καταμερισμό των εκτελεστικών συμβάσεων προκειμένου να ξεκινήσει την παροχή υπηρεσιών.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2019 εταιρεία του ομίλου Alter Ego Mass Media S.A., υπέβαλε πρόταση προς τις Τράπεζες Εθνική, Alpha, Πειραιώς και Αττικής αναφορικά με τα ανοίγματά τους, (exposures) συμπεριλαμβανομένων μετοχών και μετατρέψιμων ομολογιών, έναντι της Εταιρείας και της θυγατρικής της Forthnet Media A.E. Η Πρόταση τελεί υπό όρους και η διαδικασία αξιολόγησής της εναπόκειται στις Τράπεζες, χωρίς συμμετοχή της Εταιρείας στη διαδικασία αυτή.