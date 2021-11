Συνέχιση επενδύσεων σε σταθερή και κινητή αλλά και διεκδίκηση έργων ICT που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης προανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ στο 23ο συνέδριο Infocom World. Κάνοντας μια μικρή αναφορά στην είσοδο της BC Partners στη χώρα ο κ. Τσαμάζ χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός υγιείς παίκτες να προστίθενται στην αγορά και να κάνουν επενδύσεις, αφού με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η χώρα, οι εταιρείες, ο ανταγωνισμός, αλλά και οι καταναλωτές.

Αναφερθείς στις επενδύσεις επεσήμανε ότι ο ΟΤΕ ηγείται αυτών και θα συνεχίσει να επενδύει ίσως και με μεγαλύτερη ένταση τα επόμενα χρόνια. «Θυμίζω ότι έχουμε επενδύσει 5 δισ. ευρώ την περασμένη δεκαετία της κρίσης και 2 δισ. την τρέχουσα τετραετία. Αυτά τα ποσά έχουν εγκριθεί από τους μετόχους μας, και αναζητούμε τρόπους για να μπορέσουμε να τα αυξήσουμε. Οι επενδύσεις αυτές αξιοποιούνται για τη βελτίωση υπηρεσιών, υποδομών, 5G και οπτικών ινών και φυσικά για την ψηφιακοποίηση την οποία ο ΟΤΕ έχει ξεκινήσει ήδη από το 2016 κι έχει προχωρήσει αρκετά».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΟΤΕ στην περίπτωση του 5G ο Όμιλος είναι πολύ μπροστά, με πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη που έχει ήδη ξεπεράσει το 50% και αναμένεται να φτάσει το 60% στο τέλος του τρέχοντος έτους. Σε καλό δρόμο βρίσκεται ο Όμιλος και στην περίπτωση των οπτικών ινών και στην αναβάθμιση των ευρυζωνικών υποδομών σταθερής, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε - «θυμίζω ότι δεν επέτρεπαν στον ΟΤΕ ούτε να κάνει πιλοτικά για VDSL» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσαμάζ.

Όπως εξήγησε ο οργανισμός έχει ολοκληρώσει το πλάνο ανάπτυξης του Fiber to the Cabinet έχοντας φτιάξει τις 13.000 καμπίνες κι έχει περάσει στην επόμενη μέρα. Όσο για το Fiber to the Home ήδη σήμερα έχουν πρόσβαση 530.000-540.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις πανελλαδικά, με στόχο να φτάσουν τις 560.000 γραμμές μέχρι το τέλος της χρονιάς και το 1 εκατ. στα τέλη του 2022. «Το δίκτυο FTTC-vectoring καλύπτει 3,5 εκατ. συνδέσεις, εκ των οποίων τα 2,6 εκατ. είναι του ΟΤΕ και τα 1,2 εκατ. εξ αυτών είναι και πελάτες του Ομίλου» συμπλήρωσε.

Παρότι μάλιστα το ποσοστό των συνδρομητών που πάνε σε υψηλότερες ταχύτητες δεν είναι υψηλό, γίνονται προσπάθειες τόσο από τους παρόχους όσο κι από το υπουργείο για τόνωση της ζήτησης, προσπάθειες που θα αποφέρουν καρπούς εν ευθέτω, όταν αυξηθούν και οι υπηρεσίες και εφαρμογές που δημιουργούν την ανάγκη διαδικτυακής συναλλαγής.