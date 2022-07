Στην άντληση κεφαλαίων ύψους €150 εκατ. μέσω δανειακής σύμβασης με την EBRD προχωρά ο ΟΤΕ.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, η δανειακή σύμβαση αυτή, είναι η πρώτη που υλοποιείται στη χώρα στον τομέα των ψηφιακών επενδύσεων, με την χρήση δανειακών κεφαλαίων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Οι πόροι αυτοί θα συμβάλουν στην ανάπτυξη δικτύου Fiber to the Home (FTTH) στην ελληνική περιφέρεια από τον ΟΤΕ, στο πλαίσιο του επενδυτικού του πλάνου ύψους άνω των €3 δισ. έως το 2027. Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε στο Διοικητικό Μέγαρο του Ομίλου ΟΤΕ, μεταξύ του Dirk Werner (Director, Head of Telecommunications, Media and Technology - EBRD) και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλη Τσαμάζ, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Θόδωρου Σκυλακάκη και του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης κ. Νίκου Μαντζούφα.

Οι πόροι του Ελληνικού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα διασφαλίσουν στον ΟΤΕ πρόσθετη ρευστότητα για την υλοποίηση μέρους του πλάνου του για ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι. Συγκεκριμένα, θα συμβάλουν ώστε περίπου 371 χιλιάδες νοικοκυριά κι επιχειρήσεις σε 12 περιοχές της χώρας (Αχαΐα, Χαλκιδική, Κέρκυρα, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Έβρος, Λάρισα, Λευκάδα, Ρέθυμνο, Ροδόπη, Τρίκαλα και Ξάνθη) να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH του ΟΤΕ έως το 2027, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ψηφιακή ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας. Τα δίκτυα οπτικών ινών είναι ενεργειακά αποδοτικότερα και συνεπώς η επέκταση του FTTH συμβάλλει σημαντικά στη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και στην πράσινη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας.

Με αφορμή τη σύναψη της δανειακής σύμβασης, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε: «Η δανειακή σύμβαση που υπογράφεται σήμερα, μεταξύ του ΟΤΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), επιβεβαιώνει τον καταλυτικό ρόλο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” στην υλοποίηση επενδύσεων για την ψηφιακή μετάβαση, οι οποίες θα έχουν απτά αποτελέσματα στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και σημαντική συνεισφορά στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Μέσω της συγκεκριμένης επένδυσης, που αφορά την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών σε 12 περιοχές απ’ όλες τις γωνιές της ελληνικής περιφέρειας τα επόμενα χρόνια, ενισχύονται οι ψηφιακές υποδομές και τονώνεται η ανταγωνιστικότητα και η επενδυτική ελκυστικότητα της χώρας μας. Ως Κυβέρνηση, παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώνουν οι διαδοχικές και επάλληλες κρίσεις, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά και αποδοτικά, σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και την επίτευξη υψηλής, βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης».

Από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης σημείωσε: «Μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης μια σημαντική επένδυση για την ψηφιακή ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας. Από τα 150 εκατ. ευρώ της δανειακής σύμβασης που υπογράφεται, σήμερα, μεταξύ ΟΤΕ και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), η “μερίδα του λέοντος”, περίπου 94 εκατ. ευρώ, είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα 56 εκατ. ευρώ προέρχονται από την EBRD. Το όφελος από την υλοποίηση της επένδυσης είναι μεγάλο, αφού περίπου 371 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 12 περιοχές της χώρας θα αποκτήσουν, σταδιακά, μέσα στα επόμενα χρόνια, πρόσβαση στο δίκτυο οπτικών ινών (FTTH) του ΟΤΕ. Το “Ελλάδα 2.0” βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και συμβάλλει με το δανειοδοτικό πρόγραμμα και τις επιδοτήσεις που παρέχει, αλλά και με την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, στην επενδυτική ανάπτυξη που επιτυγχάνει η χώρα μας, παρά τις δυσκολίες που δημιουργούν εξωγενείς παράγοντες».

«Το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης έχει ξεκινήσει δυναμικά. Έχει στηθεί μεθοδικά ένα καινοτόμο πρόγραμμα ενίσχυσης σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων και η σημερινή υπογραφή καταδεικνύει την αξία του», δήλωσε ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης κ. Νίκος Μαντζούφας.

Ο κ. Dirk Werner, EBRD Telecommunications, Media and Technology Director, υπογράμμισε τη σημασία της συμφωνίας για την Τράπεζα: «Είμαι ενθουσιασμένος για την υπογραφή μιας τόσο σημαντικής συμφωνίας με τον ΟΤΕ, που αποτελεί μακροχρόνιο συνεργάτη μας. Η επένδυσή μας θα βοηθήσει στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας, ενώ θα φέρει αξιόπιστες και ενεργειακά αποδοτικές ευρυζωνικές υποδομές σε περιοχές εκτός μεγάλων πόλεων».

Η κ. Andreea Moraru, EBRD Regional Head of Greece & Cyprus πρόσθεσε: «Στην EBRD είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στην υλοποίηση του φιλόδοξου ελληνικού σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και δουλεύουμε με τους συνεργάτες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Οικονομικών, για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους Έλληνες πολίτες».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε: «Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο. Πρόκειται για την πρώτη που γίνεται στη χώρα στον τομέα των ψηφιακών επενδύσεων, με χρήση δανειακών κεφαλαίων του Ελληνικού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αντανακλά την εμπιστοσύνη στην εταιρεία και τις δυνατότητές της. Παράλληλα, συμβάλλει σημαντικά στην επέκταση του δικτύου οπτικών ινών του Ομίλου ΟΤΕ εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων και κατ’ επέκταση στην περιφερειακή ανάπτυξη, στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και στην πράσινη μετάβαση της οικονομίας. Η ισότιμη πρόσβαση στις ψηφιακές υποδομές του μέλλοντος είναι απαραίτητη για έναν κόσμο καλύτερο για όλους.»

Το δάνειο είναι οκταετούς διάρκειας με αποπληρωμή στη λήξη και θα χρηματοδοτήσει ένα επενδυτικό σχέδιο συνολικού ύψους €187,5 εκατ. Από τα €150 εκατ. που θα λάβει ο ΟΤΕ, τα €93,75 εκατ. χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία διοχετεύονται μέσω του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών, ενώ τα €56,25 εκατ. χρηματοδοτούνται από την EBRD. Τα €37,5 εκατ. θα καλυφθούν με ίδια κεφάλαια του ΟΤΕ. Το συνολικό επιτόκιο αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1,3% και 1,7% ετησίως, ανάλογα με τις συνθήκες στις κεφαλαιαγορές λίγες μέρες πριν την εκταμίευση, οπότε και θα οριστικοποιηθεί.