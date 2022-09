Το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (Federal Communications Commission-FCC) ενίσχυσαν την πολυετή και εποικοδομητική συνεργασία τους με την υπογραφή, στις 14 Σεπτεμβρίου 2022 στην Ουάσιγκτον, ενός επικαιροποιημένου Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο βασίζεται σε παλαιότερες συμφωνίες των δύο φορέων, κατά τα έτη 2012 και 2018.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), το νέο Μνημόνιο διατυπώνει τη δέσμευση του BEREC και της FCC να ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες, τεχνικές δεξιότητες και βέλτιστες πρακτικές, καθώς επίσης να οργανώνουν διμερείς συναντήσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα της αρμοδιότητάς τους, όπως:

οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και η ρυθμιστική πολιτική τους,





η ενθάρρυνση και επιτάχυνση των επενδύσεων για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών, καθώς και η προώθηση των δικτυών 5G και 6G,





o ανταγωνισμός στη διαχείριση φάσματος, η αειφόρος ανάπτυξη στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κ.ά.

Η υπογραφή του Μνημονίου έλαβε χώρα κατά την πραγματοποίηση κύκλου συναντήσεων αντιπροσωπείας του BEREC στις ΗΠΑ, με στόχο την ενημέρωση του Σώματος για τις ρυθμιστικές τάσεις και εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών των ΗΠΑ. Στις εν λόγω συναντήσεις συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ και Αντιπρόεδρος του BEREC για το 2022, καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος.

Οι αντιπρόσωποι του BEREC συναντήθηκαν με κορυφαίους αμερικανικούς φορείς/ιδρύματα (π.χ. Department of State, National Telecommunications and Information Administration-NTIA, Federal Trade Commission-FTC, Information Technology and Innovation Foundation), καθώς και με μεγάλες εταιρείες του κλάδου ΤΠΕ (Microsoft, Meta, Maverin, Google, AT&T). Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, το 5G, την ευρυζωνική πρόσβαση, τη συνδεσιμότητα, τη βιώσιμη ψηφιακή ανάπτυξη, τη ρύθμιση των ψηφιακών πλατφορμών και την ασφάλεια δικτύων. Επιπλέον, τα στελέχη του BEREC ενημερώθηκαν για πρωτοβουλίες σχετικές με τη βελτίωση της διαθεσιμότητας του Διαδικτύου υψηλών ταχυτήτων και τη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής αγοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι το BEREC θα παρουσιάσει τα βασικά συμπεράσματα από την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του στις ΗΠΑ, σε δημόσια ενημερωτική εκδήλωση (public debriefing) στις 12 Οκτωβρίου 2022 στις Βρυξέλλες, με δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.