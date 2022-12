Συνεχίζονται για τρίτη εβδομάδα τα χριστουγεννιάτικα δώρα της COSMOTE στους συνδρομητές της.

Αυτή την εβδομάδα όλοι οι συνδρομητές κινητής COSMOTE -οικιακοί και εταιρικοί- έχουν στη διάθεσή τους εντελώς δωρεάν 30GB, για επτά ημέρες από την ενεργοποίηση του πακέτου, είτε για να τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι, είτε να τα προσφέρουν στους αγαπημένους τους. Επιπλέον, μπορούν να ενεργοποιήσουν δωρεάν COSMOTE TV για ένα μήνα ή να πάρουν 30% επιστροφή της αξίας της παραγγελίας σε πόντους BΟΧ.

COSMOTE TV: δωρεάν για ένα μήνα το Entertainment pack

Όλοι οι συνδρομητές-σταθερής και κινητής- μπορούν να γνωρίσουν την εμπειρία της Νο1 ελληνικής streaming υπηρεσίας, καθώς η COSMOTE TV τους προσφέρει δωρεάν πρόσβαση για ένα μήνα στο Entertainment Pack [1]. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν ταινίες και σειρές σε όλα τα αποκλειστικά κινηματογραφικά κανάλια COSMOTE CINEMA & COSMOTE SERIES. Θα μπορούν να απολαύσουν τα ποιοτικά ντοκιμαντέρ του COSMOTE HISTORY, το μοναδικό κανάλι με ντοκιμαντέρ για την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό. Μέσα από ποικίλες θεματικές κατηγορίες περιεχομένου όπως τα μεγάλα ελληνικά κανάλια, αθλητικά κανάλια, παιδικά, μουσικά, ειδησεογραφικά, με Lifestyle, που καλύπτουν τις ανάγκες ολόκληρης της οικογένειας.

Ακόμα, όλοι οι καταναλωτές μπορούν να παραγγείλουν το αγαπημένο τους φαγητό ή καφέ με το BOX delivery app και να έχουν 30% επιστροφή της αξίας της παραγγελίας τους σε πόντους ΒΟΧ. Με περισσότερα από 10.000 καταστήματα σε 64 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, το BOX, εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες κατηγορίες προϊόντων και σε συνεργασία με μεγάλες αλυσίδες εστίασης, δημοφιλή brands, food markets και τοπικές επιχειρήσεις.

Τα δώρα συνεχίζονται για τρίτη εβδομάδα και στο WHAT’S UP Experiences, που προσφέρει ένα ακόμα συναρπαστικό ταξίδι. Αυτή την εβδομάδα τέσσερις τυχεροί συνδρομητές του WHAT’S UP μπορούν να απολαύσουν ένα 3ήμερο ταξίδι στη Βαρκελώνη μαζί με έναν φίλο τους και να ζήσουν μια απίστευτη εμπειρία.

Οι προσφορές μπορούν να ενεργοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή έως και τις 18 Δεκεμβρίου στο My COSMOTE app και το WHAT’S UP app.

Όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα τα δώρα και οι εκπλήξεις της COSMOTE κορυφώνονται, με τους συνδρομητές της εταιρείας να ανυπομονούν κάθε εβδομάδα για τις νέες εορταστικές προσφορές.

[1] Η προσφορά ισχύει για νέους συνδρομητές COSMOTE TV.