Υπό την προεδρία του Κ. Μασσέλου το BEREC το 2023

To Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC) πραγματοποίησε στις 8 και 9 Δεκεμβρίου στην Πράγα, την 53η Συνεδρίαση της Ολομέλειάς του, υπό την προεδρία της Annemarie Sipkes (ACM, Ολλανδία), η οποία ευχαρίστησε τα μέλη για την επιτυχημένη και παραγωγική συνεργασία κατά τη διάρκεια του έτους και παρέδωσε την προεδρία για το 2023 στον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ, Καθ. Κ. Μασσέλο.