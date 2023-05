Teleperformance Greece: Τιμάται με τη διάκριση Best Workplaces TM Hellas 2023

Ανάμεσα στις εταιρείες που ξεχώρισαν για το εργασιακό τους περιβάλλον βρέθηκε για ακόμα μια χρονιά η Teleperformance Greece, καταλαμβάνοντας μια θέση στη λίστα Best Workplaces TM Hellas 2023, του Great Place to Work® Hellas Institute. Συγκεκριμένα η Teleperformance Greece συναντάται φέτος στην 8 η θέση της λίστας Best Workplaces για εταιρείες που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους.