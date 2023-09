Με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ομιλίες, παρουσιάσεις case studies από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και συζητήσεις για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που φέρνουν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5 ης γενιάς πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου το 5G Conference Southeastern Europe 2023, το οποίο διοργάνωσε η Verticom.

Το 5G Conference Southeastern Europe πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά και αποτελεί την πρώτη εκδήλωση στην Ελλάδα που επικεντρώνεται αποκλειστικά στις εξελίξεις αναφορικά με το 5G. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδείξει τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις όσον αφορά την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που φέρνουν τα δίκτυα 5G, τα οποία πλέον αναπτύσσονται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

«Το 5G Conference Southeastern Europe αποτελεί μία προσπάθεια προκειμένου να διαμορφωθεί το οικοσύστημα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Κρίνοντας από τις παρουσιάσεις των ομιλητών και τις συζητήσεις που έγιναν, μπορούμε να πούμε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα τους τελευταίους μήνες και η επόμενη διετία θα είναι μία περίοδος ταχείας ανάπτυξης, όσον αφορά την υλοποίηση projects που αξιοποιούν τις δυνατότητες του 5G» ανέφερε ο Βασίλης Γιαννίκος, Γενικός Διευθυντής της Verticom.

Σε ένα από τα fireside chats που πραγματοποιήθηκαν, ο Αντώνης Τζωρτζακάκης, διευθύνων σύμβουλος της 5G Ventures, αναφέρθηκε στη μέχρι τώρα πορεία του επενδυτικού ταμείου Φαιστός, το οποίο έχει επενδύσει 41,5 εκατ. ευρώ σε 7 εταιρείες, συμμετέχοντας σε γύρους χρηματοδότησης, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ.

Στα άμεσα πλάνα είναι η επένδυση σε μία εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της κυβερνοασφάλειας, ενώ το Φαιστός προτίθεται να προχωρήσει και σε άλλες επενδύσεις, όπως και να συμμετέχει σε επόμενους γύρους χρηματοδότησης στις εταιρείες που ήδη συμμετέχει.

Βασικός παράγοντας προκειμένου να «επιταχυνθεί» η αξιοποίηση του 5G, όπως αναφέρθηκε αρκετές φορές, είναι η έλευση του 5G SA (Stand Alone), το οποίο αποτελεί την επόμενη «έκδοση» των δικτύων 5 ης γενιάς.

«Το 5G SA αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος και την εμφάνιση νέων εφαρμογών», επεσήμανε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Andrea Spaccapietra, Head of Cloud Software and Services, Southeastern Mediterranean and Eurasia στην Ericsson.

Το 5G SA αναμένεται να το δούμε να υλοποιείται σχετικά σύντομα στην ελληνική αγορά, καθώς, όπως δήλωσε ο Γιώργος Τσώνης, Executive Technology Director, Fixed & Mobile στον όμιλο ΟΤΕ, η Cosmote είναι τεχνολογικά έτοιμη και οι πρώτες εμπορικές εφαρμογές που θα το αξιοποιούν θα είναι διαθέσιμες στο τέλος του 2023, ή στις αρχές του 2024.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Πλεύρης, Chief Network Officer της Vodafone Ελλάδος, σημείωσε ότι και η Vodafone προχωρά με γρήγορους ρυθμούς και αναμένει στο δεύτερο μισό του 2024 να ξεκινήσει τις πιλοτικές δοκιμές.

Επίσης, ο Μανώλης Γρηγοράκης, Chief Technology Officer της Nova σημείωσε ότι η τελευταία θα ξεκινήσει στις αρχές του 2024 να προσφέρει εμπορικές υπηρεσίες που βασίζονται στο 5G SA.

Επίσης, οι τρεις εκπρόσωποι των τηλεπικοινωνιακών παρόχων αναφέρθηκαν στην επέκταση των δικτύων 5G με την Cosmote να έχει φθάσει στο 90% πληθυσμιακή κάλυψη, την Vodafone στο 78% με προοπτική να είναι στο 88% στο τέλος Μαρτίου 2024 και τη Nova να είναι στο 70% αυτή τη στιγμή και να έχει φθάσει στο 95% στο τέλος του 2025.

Και οι τρεις επεσήμαναν την ανάγκη για αύξηση των διαθέσιμων 5G συσκευών, ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και ο Άρης Παρασκευόπουλος, επικεφαλής του τμήματος κινητών τηλεφώνων της Samsung Electronics Hellas, ο οποίος σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή το 48% των μοντέλων smartphones που πωλούνται μπορούν να λειτουργήσουν σε δίκτυα 5G.

Από τις επισημάνσεις που έγιναν και είχαν ιδιαίτερη σημασία, ήταν αυτή από τον Nils Kleemann, Chief Technology Officer, Central Europe της Nokia, ο οποίος αναφέρθηκε αφενός στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και των εταιρειών πληροφορικής και αφετέρου στις πολλαπλές ευκαιρίες που υπάρχουν στο χώρο των επιχειρήσεων.

Μάλιστα, ο Γιώργος Βυτινιώτης, Cloud First Networks Lead της Accenture, επεσήμανε -παρουσιάζοντας και σχετικά case studies- ότι το 5G μπορεί να αξιοποιηθεί και από μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, σε κλάδους όπως είναι η αποθήκευση εμπορευμάτων και τα logistics.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της εκδήλωσης, ήταν ότι πλέον υπάρχουν αρκετές εταιρείες στην Ελλάδα που αναπτύσσουν λύσεις που αξιοποιούν το 5G, όπως είναι, για παράδειγμα η WingsICT, η οποία έχει αναπτύξει μία καινοτόμα υπηρεσία για το χώρο της υγείας.

Όπως, επίσης, πλέον βλέπουμε και μεγάλες επιχειρήσεις που υλοποιούν πιλοτικά έργα, τα οποία εκμεταλλεύονται τις νέες δυνατότητες που υπάρχουν. Κάτι που έγινε σαφές ιδίως κατά τη διάρκεια του πάνελ όπου συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη από εταιρείες όπως είναι ο Διεθνές Αερολιμένας Αθηνών, η Cenergy Holdings του ομίλου Viohalco, ο όμιλος ΤΙΤΑΝ και ο όμιλος AVAX.

Το 5G Conference Southeastern Europe 2023 διοργανώθηκε με την υποστήριξη των εταιρειών:

Main Sponsors: Cosmote, Ericsson, Vodafone

Sponsors: Accenture, Nokia, Wings ICT Solutions

