Η ΑΒ Βασιλόπουλος εγκαινίασε τη συνεργασία της με την COSMOTE, μέσω της νέας καμπάνιας ΑΒ COSMOTE GIFTS FOR YOU.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι χρήστες της COSMOTE θα έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν κουπόνι έκπτωσης 3€ που θα αποκτούν μέσα από το COSMOTE APP και την ενότητα For You.

Στη συνέχεια, μπαίνοντας στην ενότητα «Συνεργασίες» στο ab.gr, στο AB App ή στα κιόσκια των καταστημάτων ΑΒ Βασιλόπουλος το ενεργοποιούν και πραγματοποιούν τις αγορές τους με την κάρτα AB Plus. H έκπτωση θα ισχύει για όλα τα προϊόντα του ΑΒ Eshop και τα φυσικά καταστήματα μέχρι τις 31/12/2023.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η ΑΒ Βασιλόπουλος στοχεύει να παρακινήσει ΑΒ Plus card holders να αξιοποιήσουν περαιτέρω τις δυνατότητες που τους προσφέρει η ΑΒ Plus και να κάνει την αρχή για μια σειρά από νέες σημαντικές συνεργασίες με το GIFTS FOR YOU της COSMOTE.

