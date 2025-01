Η United Group, σημειώνει ότι καταγράφει αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών κατά 5 φορές σε σύγκριση με το 2022, με ρυθμό 30.000 σπιτιών το μήνα, την ώρα που η είσοδος της ΔΕΗ στον χώρο φέρνει νέα δεδομένα, με τον ΟΤΕ να προχωρά σε εκτατεμένη εκπτωτική πολιτική.

«Η United Group συνεχίζει την επιτάχυνση της υποδομής οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home) στην Ελλάδα. Η United Fiber, 100% θυγατρική της United Group στην οποία ανήκει και η Nova, είναι το 2ο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) στη χώρα, με 300.000 σπίτια και 52.000 κτίρια να έχουν ήδη εγκατάσταση και με την πλειοψηφία τους έτοιμη για σύνδεση των πελατών χονδρικής και λιανικής».

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση της εταρείας στο φόντο ενός ένοτνου ανατγωνισμού που «τρέχει» αλλά και των «σημάτων» των ρυθμιστικών αρχών για την πορεία επέκτασης των δικτύων, Συγκεκριμένα η United προσθέτει:

«Οι Έλληνες σήμερα βιώνουν τις χαμηλότερες ταχύτητες ίντερνετ στην Ευρώπη, με πολλά ποιοτικά προβλήματα, καθώς 92% των συνδέσεων ίντερνετ βασίζονται σε τεχνολογία χαλκού. Η οπτική ίνα μέχρι το σπίτι θα συνδράμει καταλυτικά στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της χώρας, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της κοινωνίας του Gigabit.

Η United Group, η οποία ακολουθεί στρατηγική ανάπτυξης υποδομών FTTH σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται, είναι ο 4ος μεγαλύτερος επενδυτής στην Ελλάδα, με επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2 δισ. ευρώ για τη Nova και την United Fiber ως το 2027, εκ των οποίων 500 εκατομμύρια είχαν ήδη επενδυθεί ως το τέλος του 2023.

Μέσω αυτής της επένδυσης, η United Fiber υλοποιεί εντυπωσιακή επιτάχυνση εργασιών, έχοντας αυξήσει το ρυθμό ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών κατά 5 φορές σε σύγκριση με το 2022 με ρυθμό 30.000 σπιτιών ανά μήνα και συνδέοντας 2.500 κτίρια ανά μήνα. Ως αποτέλεσμα, ενώ η διείσδυση του FTTH στη χώρα είναι σήμερα στο 8%, στο δίκτυο της United Fiber η διείσδυση είναι 2,5 φορές υψηλότερη, ξεπερνώντας το 20%.

Ο ρυθμός αυτός υλοποίησης θα επιτρέψει στη United Fiber να φέρει την οπτική ίνα μέχρι το σπίτι σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σε όλη την Ελλάδα, ως το πρώτο τρίμηνο του 2026, αναβαθμίζοντας δραστικά την ψηφιακή εμπειρία τους μέσω της μετάβασης από τα δίκτυα χαλκού στις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και συνδεσιμότητας που προσφέρει η τεχνολογία της οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι.

Η United Fiber αναπτύσσει το δίκτυο FTTH σε όλη την Ελλάδα, με τρέχουσες εργασίες στο 85% των περιοχών που αντιστοιχούν στις περιοχές που έχει ήδη αναπτύξει τεχνολογία Fiber to the Cabinet (FTTC), και συγκεκριμένα στις εξής περιοχές: Περιφέρεια Αττικής: Αθήνα (Πατήσια, Κωλέττη), Νίκαια, Αιγάλεω, Ίλιον, Αγία Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι, Πέραμα, Κερατσίνι, Καλλιθέα, Κορυδαλλός, Χαϊδάρι. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Παύλου Μελά, Νεάπολη - Συκεών, Κορδελιό - Εύοσμος. Περιφέρεια Πελοποννήσου: Καλαμάτα, Λουτράκι, Κυπαρισσία, Μεγαλόπολη, Αμαλιάδα. Περιφέρεια Κρήτης: Ηράκλειο, Μαλεβίζιο, Περιφέρεια Θεσσαλίας: Λάρισα, Τύρναβος και Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής: Άρτεμις».

Ο Γιώργος Αγγελούσης, CEO της United Fiber, δήλωσε: «Η United Fiber επεκτείνει καθημερινά τις ψηφιακές υποδομές της χώρας, κτίζοντας ένα διαχρονικό δίκτυο οπτικής ίνας 10 Gbps. Με μία ευρεία ομάδα 600 άμεσων και έμμεσων εργαζομένων με υψηλή εμπειρία, έχουμε ισχυρό αποτύπωμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Ο ρυθμός ανάπτυξής μας έχει αυξηθεί κατά 5 φορές σε σχέση με το 2022 και εργαζόμαστε, με ταχείς ρυθμούς, για την επίτευξη του στόχου μας να συνδέσουμε 1 εκατομμύριο σπίτια με οπτική ίνα, τα επόμενα δύο χρόνια».

ΔΕΗ FiberGrid: FTTH σε 1,7 εκατ. νοικοκυριά το 2025

Την ίδια ώρα η ΔΕΗ ανέφερε την περασμένη εβδομάδα, ότι η ΔΕΗ FiberGrid, η εταιρεία της ΔΕΗ που έχει αναλάβει την ανάπτυξη και παροχή ενός πανελλαδικού δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι, τρέχει πλάνο έως και το 2025,σύμφωνα με το οποίο οι οπτικές ίνες θα φτάσουν σε 1,7εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Με το δίκτυο Fiber to the Home της ΔΕΗ FiberGrid να έχει φτάσει ήδη σε 140.000 σπίτια σε 12 δήμους της Αττικής, σε μόλις 10 μήνες, η εταιρεία ανέθεσε με διαγωνιστική διαδικασία σε 12 αναδόχους την κατασκευή δικτύου Fiber to the Home σε επιπλέον περιοχές στην Αττική και σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο, Καλαμάτα, Λάρισα, Ιωάννινα, Κόρινθο, Τρίκαλα, Κοζάνη, Βέροια, και Μεγαλόπολη. Οι περιοχές έχουν επιλεγεί με βάση μεταξύ άλλων την πληθυσμιακή κάλυψη και την έλλειψη υποδομών FTTH.

Στόχος της ΔΕΗ FiberGrid είναι το δίκτυο FTTH να φτάσει σε 500.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο τέλος του 2024 και σε 1,7 εκατ. το 2025 στις παραπάνω περιοχές.Συνολικά, ο στόχος του Ομίλου ΔΕΗ είναι να προσφέρει κάλυψη με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι σε 3 εκατ. νοικοκυριάκαι επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα εντός της επόμενης πενταετίας. Οι επενδύσεις για την περίοδο 2024-2026 θα ανέλθουν σε περίπου €680 εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αρχιτεκτονική του δικτύου που κατασκευάζει η ΔΕΗ FiberGrid αντιστοιχεί μία οπτική ίνα ανά συνδρομητή μέχρι το σημείο συγκέντρωσης (καμπίνα)εξασφαλίζοντας την μελλοντική επεκτασιμότητα του δικτύου και δίνοντας στους παρόχους την δυνατότητα υπηρεσίας σκοτεινής ίνας (dark fiber).

Εμπορική διάθεση στη χονδρική εντός του 2024

Η ΔΕΗ FiberGrid σκοπεύει να διαθέσει μέσω χονδρικής το νέο δίκτυο με δύο τρόπους. Ο πρώτος αφορά στην διάθεση χονδρικής υπηρεσίας bitstream με ταχύτητες που μπορούν να φτάνουν έως και τα 10 Gbps. O δεύτερος είναι με την διάθεση υπηρεσίας σκοτεινής ίνας (dark fiber), με την οποίαο κάθε πάροχος μπορεί να προσφέρει στον τελικό πελάτη τουό,τι υπηρεσίες επιθυμεί.

Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΗ FiberGrid και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ψηφιακών και καινοτόμων υπηρεσιών ομίλου ΔΕΗ, κ. Αλέξανδρος Πατεράκης, δήλωσε: «Όραμά μας, είναι μια ψηφιακή κοινωνία, προσβάσιμη και ανοικτή σε όλους, που θα συμβάλει και θα επιταχύνει την κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Θέλουμε να προσφέρουμε στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ένα υπερσύγχρονο και σταθερό δίκτυο παθητικής και ενεργής πρόσβασης οπτικών ινών μέχρι τις κατοικίες, τις εταιρείες και τους δημόσιους οργανισμούς.

Μέσω του δικτύου της ΔΕΗ FiberGrid δίνουμε τη δυνατότηταστους παρόχους του κλάδου να παρέχουν υψηλής ποιότηταςυπηρεσίες στους δικούς τους, τελικούς πελάτες και να συμβάλλουμε στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας, για την Κοινωνία των Gigabit. Εξάλλου, το gigabit society είναι προαπαιτούμενο και για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση: τα έξυπνα ενεργειακά σπίτια και επιχειρήσεις χρειάζονται μεγάλες ταχύτητες σύνδεσης και απόκριση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για να συνεργαστούν μεταξύ τους -αλλά και με το δίκτυο- οι ηλεκτρικές συσκευές, οι φορτιστές, τα φωτοβολταϊκά, οι μονάδες αποθήκευσης και οι μονάδες διαχείρισης του έξυπνου ενεργειακά σπιτιού».

Ο ΟΤΕ

Στο μεταξύ, μια πρωτοβουλία που θα συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της διείσδυσης των συνδέσεων οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) χαρακτηρίζει ο ΟΤΕ την πρόταση εκπτώσεων όγκου, προς τις Vodafone και Nova, στις τιμές χονδρικής η οποία έχει κατατεθεί για έγκριση στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT).

Ειδικότερα, στο φόντο και της εισόδου στην αγορά της ΔΕΗ, η πρόταση του Ομίλου ΟΤΕ προβλέπει ένα σύστημα αμοιβαίων εκπτώσεων έως και 28% μεταξύ των παρόχων στις τιμές χονδρικής, με δεσμεύσεις όγκου συνδέσεων. Στόχος είναι η μείωση αυτή να μεταφερθεί στη λιανική ώστε να μειωθούν οι τελικές τιμές. Οι πάροχοι θα μπορούν να δεσμευθούν μεταξύ τους για τους όγκους συνδέσεων που θα φέρει ο ένας στο δίκτυο του άλλου, ανάλογα με τις περιοχές που καλύπτει ο καθένας με FTTH, διασφαλίζοντας σημαντικές εκπτώσεις.

Το σύστημα αυτό είναι ανοιχτό και διαθέσιμο, με τους ίδιους ακριβώς όρους, σε όλους τους παρόχους που δραστηριοποιούνται στην αγορά, ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν μελλοντικά. Όπως επισημαίνεται από τον ΟΤΕ εφόσον η πρότασή του εγκριθεί από την ΕΕΤΤ «θα επιτρέψει σε περισσότερους ανθρώπους να απολαμβάνουν την εμπειρία συνδεσιμότητας και τις υπερ-υψηλές ταχύτητες που προσφέρει η οπτική ίνα μέχρι το σπίτι.

Συνδυάζοντας μελλοντικά τις υπηρεσίες FTTH των παρόχων, με τις δράσεις της πολιτείας σε κουπόνια συνδεσιμότητας (Smart Readiness & Gigabit voucher), η χώρα θα μπορέσει να μεταβεί ταχύτερα από το χαλκό στην οπτική ίνα, να καλύψει την υστέρησή της σε υπηρεσίες υπερ-υψηλών ταχυτήτων και να συγκλίνει με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, επιτυγχάνοντας τους στόχους της Ε.Ε. για την Ψηφιακή Δεκαετία 2030.

Συνεχείς μειώσεις τιμών λιανικής σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Όπως αναφέρεται, «ο Όμιλος ΟΤΕ, τα τελευταία χρόνια, έχει προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις στις τιμές λιανικής τόσο στη σταθερή, όσο και την κινητή τηλεφωνία.

Συγκεκριμένα, σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2019, η πραγματική μέση τιμή, προ φόρων, για τα δεδομένα κινητής έχει μειωθεί κατά 85%, από 1,6 €/GB σε 0,3 €/GB., ενώ οι τιμές έχουν μειωθεί κατά 50% στα δημοφιλή προγράμματα κινητής με πάγιο, καθώς και στην καρτοκινητή.

Αντίστοιχα στη σταθερή, οι τιμές στα δημοφιλέστερα προγράμματα (ταχύτητες 50 Mbps και 100Mbps) έχουν μειωθεί κατά 30% περίπου. Σημειώνεται ότι η τιμή ανά Mbps μειώθηκε κατά 26%, έπειτα από την πρωτοβουλία του Ομίλου ΟΤΕ να αναβαθμίσει δωρεάν τις ταχύτητες των συνδρομητών που δεν είχαν ακόμα πρόσβαση σε οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Είναι ενδεικτικό ότι το 2023 ένας πελάτης COSMOTE μπορούσε να απολαμβάνει ταχύτητες 500Mbps, μέσω FTTH, σε χαμηλότερη τιμή από εκείνη για ταχύτητες 100Mbps το 2020.

Οι μειώσεις τιμών στις τηλεπικοινωνίες επιβεβαιώνονται και από το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), ο οποίος το Δεκέμβριο του 2023 σημείωσε αύξηση 3,5%, ενώ για τις τηλεπικοινωνίες πτώση 3,2%. Αντίστοιχα, για το 2022, ενώ ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 9,65%, ο ΔΤΚ Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 2,44%».

Γιώργος Αλεξάκης

