Σε συνέδριο που συνδιοργανώθηκε από την Τράπεζα της Αλβανίας και το London School of Economics and Political Science, στα Τίρανα την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου, ο Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος, συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής με θέμα «Monetary policy in a low interest rate world».