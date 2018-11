H Alpha Bank, η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελλάδας, όρισε τον σημερινό οικονομικό της διευθυντή, Βασίλη Ψάλτη, CEO, μετά την απόσυρση των υποψηφιοτήτων των δύο αναπληρωτών CEO, αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Financial Times, κάνοντας ειδική μνεία στην επιλογή της τράπεζας.

