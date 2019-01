Η συνάντηση γίνεται ενόψει της ανακοίνωσης από τον SSM στις τράπεζες των κεφαλαιακών αναγκών της τρέχουσας χρονιάς στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process), γνωστής ως SREP. Πρόκειται για μια μόνιμη διαδικασία που εφαρμόζεται κάθε χρόνο, βάσει της οποίας ο SSM ανακοινώνει ξεχωριστά σε κάθε τράπεζα τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που αναλογούν την τρέχουσα χρονιά.

