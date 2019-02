Γεννήθηκε το 1972. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Διεθνές Δίκαιο Επιχειρήσεων από το University College London. Αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στην Τράπεζα κατόπιν της συνεργασίας του με τη “Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη”, στην οποία από το 2010 ηγείτο του Τμήματος Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων. Διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στους τομείς της Ελληνικής και Διεθνούς Τραπεζικής, των Χρηματοδοτήσεων, των Αναδιαρθρώσεων και των Συναλλαγών Χρεογράφων και συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων Ελλήνων δικηγόρων από το International Financial Law Review (IFLR), από τον οδηγό Legal 500 και από την εταιρία Chambers and Partners. Από το 1999 έχει υποστηρίξει την Alpha Bank σε εποπτικά θέματα, σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και χρηματοοικονομικές συναλλαγές στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Γεννήθηκε το 1963. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με ειδίκευση στην Αεροηλεκτρονική (MEng in Avionics) από τη Σχολή Αεροναυπηγών του Πολυτεχνείου του Βουκουρεστίου, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Τραπεζική από το Πανεπιστήμιο του Colorado. Παρακολούθησε πλήθος προγραμμάτων σπουδών για Στελέχη στο Harvard Business School, στο Stanford και στο London Business School. Εργάζεται στην Alpha Bank Romania από το 1994 και κατείχε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις έως το 2007, οπότε και τοποθετήθηκε Εκτελεστικός Πρόεδρος. Διετέλεσε Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου του Βουκουρεστίου από το 2000 έως το 2006 και είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρουμανικής Ένωσης Τραπεζών.

Η Alpha Bank ενισχύει την Εκτελεστική Επιτροπή με την τοποθέτηση του Sergiu Oprescu στη θέση του Γενικού Διευθυντή International Network και του Νίκου Σαλακά στη θέση του Γενικού Διευθυντή - Chief Legal and Governance Officer. Οι δύο νέοι Γενικοί Διευθυντές θα συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας και θα υπάγονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλη Ψάλτη.

More in this category: