Οι τάσεις των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών για το 2019, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν στο 11ο Annual Forecast Dinner που διοργάνωσε η Eλληνική Ένωση CFA με θέμα: “2019: Ένας ακόμα χρόνος αβεβαιότητας για τις κεφαλαιαγορές; (“Another year of uncertainty for financial markets?”) και πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2019, στο Hilton.