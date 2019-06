Οι τιμές εκκίνησης των ακινήτων κυμαίνονται από €13.000 έως €560.000 ενώ υπάρχει ευχέρεια άμεσης αγοράς (buy now). Ταυτόχρονα, δίνεται δυνατότητα χρηματοδότησης της αγοράς των ακινήτων από την Τράπεζα με ευνοϊκούς όρους. Το properties4sale.gr είναι ανοικτό σε συνεργασία με μεσιτικά γραφεία, όπως περιγράφεται στο site.

More in this category: