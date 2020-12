Μεγάλου (Πειραιώς): Δάνεια άνω των 6 δισ. το 2020

Τα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης μπορούν να καλύψουν το επενδυτικό κενό το οποίο καταγράφηκε στην ελληνική οικονομία τα προηγούμενα χρόνια λόγω της κρίσης, και σε συνδυασμό με την τραπεζική χρηματοδότηση, να οδηγήσουν τη χώρα σε βιώσιμη ανάπτυξη, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας στο συνέδριο του Εconomist με θέμα "The EU ’s Strategy for Recovery and Resilience".