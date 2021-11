Alpha Bank: Στις 20 ελληνικές εταιρείες που «αλλάζουν τον κόσμο»

Διάκριση για την Alpha Bank, που με τα προϊόντα και τις δράσεις προωθεί έμπρακτα την πράσινη ενέργεια, αποτελεί η ένταξή της στη λίστα “Change the World” του περιοδικού Fortune Greece και της KKS Advisors, ως μία από τις 20 ελληνικές επιχειρήσεις που «πηγαίνουν καλά, κάνοντας το καλό» (“Doing well, by doing good”), μέσα από πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης, συνδυάζοντας αρμονικά το κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος με το επιχειρηματικό κέρδος.