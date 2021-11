Η Alpha Bank ανακοινώνει την ανάληψη της Διεύθυνσης Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές (IR) του Ομίλου από τον κ. Ιάσονα Κεπαπτσόγλου.

Έχοντας ήδη μία μακρά διαδρομή στις Διευθύνσεις Ανάλυσης και Έρευνας κορυφαίων διεθνών Τραπεζών με έδρα το Λονδίνο, ο κ. Κεπαπτσόγλου παίρνει τη σκυτάλη από τον κ. Δημήτρη Κωστόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει από 1.1.2022 Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Finance.

Σύντομο Βιογραφικό Ι. Κεπαπτσόγλου

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1985. Από το 2007 εργάζεται στο Λονδίνο, ξεκινώντας από το τμήμα έρευνας της Bear Stearns (νυν JPMorgan) και ακολούθως στην Credit Suisse και την HSBC ως αναλυτής Ευρωπαϊκών τραπεζών.

Από το 2011 ανέλαβε την κύρια κάλυψη των τοπικών τραπεζών της Ισπανίας και της Ιταλίας για την HSBC, μετέπειτα των Σκανδιναβικών τραπεζών και ακολούθως των πολυεθνικών τραπεζών της νοτίου Ευρώπης. Η ενασχόλησή του με τις ελληνικές τράπεζες ξεκίνησε το 2015.

Πέραν των κλαδικών και εταιρικών αναφορών, έχει δημοσιεύσει αναλύσεις πανευρωπαϊκής στρατηγικής επενδύσεων και εποπτικών θεμάτων.

Είναι κάτοχος MSc in Banking and International Finance από το Bayes (πρώην Cass) Business School καθώς και BSc in Economics από το University of Warwick.