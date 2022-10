Το βραβείο της «Best Consumer Digital Bank in Western Europe for 2022» (Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για Ιδιώτες στη Δυτική Ευρώπη για το 2022) απέσπασε η Eurobank, για τρίτη διαδοχική χρονιά, από το διεθνούς κύρους αμερικάνικο περιοδικό Global Finance.

Η Eurobank αναδείχθηκε επίσης:

The Best Consumer Digital Bank in Greece for 2022 (Η Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για Ιδιώτες στην Ελλάδα για το 2022),

The Best Corporate Digital Bank in Greece for 2022 (Η Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για Επιχειρήσεις στην Ελλάδα για το 2022) καθώς και

The Best Open Banking APIs in Western Europe for 2022 (Consumer) (Η Καλύτερη υπηρεσία ανοικτής τραπεζικής για Ιδιώτες στη Δυτική Ευρώπη για το 2022),

Αποτελώντας, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, και τη μοναδική ελληνική συστημική τράπεζα που απέσπασε φέτος τετραπλή διάκριση από το διεθνούς κύρους περιοδικό.

Κάθε χρόνο οι διακρίσεις του περιοδικού Global Finance συνιστούν αξιόπιστο δείκτη αναγνώρισης των βέλτιστων πρακτικών στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Οι νικητές επιλέχθηκαν από συμμετοχές που αξιολογήθηκαν από μια παγκόσμιας κλάσης επιτροπή κριτών και τους συντάκτες του Global Finance. Ανάμεσα στα βασικά κριτήρια για την επιλογή των νικητών και την απονομή των διακρίσεων είναι η ισχυρή στρατηγική για την προσέλκυση πελατών μέσω ψηφιακών εφαρμογών και η παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών, η ανάπτυξη του πελατολογίου που κάνει χρήση των ηλεκτρονικών δικτύων (ψηφιακό πελατολόγιο), ο επιτυχημένος σχεδιασμός και η λειτουργικότητα των ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και το εύρος των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ενδεικτικά κριτήρια που αξιολογήθηκαν ως προς τη λειτουργικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι:

Οι δυνατότητες που παρέχει η Τράπεζα στους χρήστες για On Boarding.

Η Eurobank παρέχει δυνατότητα εξ ’αποστάσεως απόκτησης τραπεζικής σχέσης, τόσο για Έλληνες κατοίκους, όσο και για μη κατοίκους, σε 29 χώρες.

Η ψηφιακή απόκτηση προϊόντων , από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτει η Eurobank και τα οποία οι πελάτες της μπορούν να αποκτήσουν μέσω των ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας.





, από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτει η Eurobank και τα οποία οι πελάτες της μπορούν να αποκτήσουν μέσω των ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας. Το πλήθος των διαθέσιμων τραπεζικών συναλλαγών -οι οποίες ξεπερνούν τις 1.800 - που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών, οι δυνατότητες μεταφοράς χρημάτων με χρήση μόνο του αριθμού κινητού τηλεφώνου, καθώς και οι ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακών πορτοφολιών . Να σημειωθεί πως η Eurobank παρέχει τη δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών από τα ψηφιακά πορτοφόλια Apple Pay , Google Pay™ και Garmin Pay .





-οι οποίες ξεπερνούν τις - που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών, οι δυνατότητες μεταφοράς χρημάτων με χρήση μόνο του αριθμού κινητού τηλεφώνου, καθώς και οι ολοκληρωμένες λύσεις . Να σημειωθεί πως η Eurobank παρέχει τη δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών από τα ψηφιακά πορτοφόλια , και . Η διαχείριση καρτών Eurobank μέσω της υπηρεσίας Cards Control, οι μηχανισμοί που διαθέτει η Τράπεζα για ασφαλείς συναλλαγές και η δυνατότητα ελέγχου προϊόντων, ακόμη και από άλλες τράπεζες, μέσω της υπηρεσίας Account Aggregation. Να σημειωθεί ότι η Τράπεζα παρέχει και τη δυνατότητα χρήσης προϊόντων από άλλες τράπεζες μέσω της υπηρεσίας Payment Initiation.

Οι παραπάνω διακριθείσες λειτουργικότητες υλοποιούνται από το Digital Factory, το ψηφιακό εργοστάσιο της Eurobank, το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός λειτουργικού «Omnichannel σχεδιασμού», με στόχο ο πελάτης να απολαμβάνει ενιαία εικόνα (branding / awareness) και υψηλά επίπεδα διαλειτουργικότητας μεταξύ των ψηφιακών καναλιών, αλλά και με το Δίκτυο καταστημάτων βάσει του Phygital μοντέλου της Eurobank.

Η διαρκής παρουσία της Eurobank ανάμεσα στις, τεχνολογικά, κορυφαίες τράπεζες στην Ευρώπη, ως προς τη δημιουργία και παροχή ψηφιακών λύσεων, αναδεικνύει την προτεραιότητα που αποδίδει η Τράπεζα στην παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τις ψηφιακές της εφαρμογές, προκειμένου να διευκολύνει την καθημερινότητα των πελατών της και να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία τους σε ένα απολύτως ασφαλές συναλλακτικό περιβάλλον.