«Best Private Bank in Greece» αναδείχθηκε η Alpha Bank, για 5η συνεχή χρονιά, στα βραβεία Global Private Banking Awards 2022 των διεθνούς κύρους εκδόσεων «Professional Wealth Management (PWM)» και «The Banker» του Ομίλου Financial Times.

Η διάκριση αποτελεί αναγνώριση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών Private Banking της Alpha Bank (Alpha Private Bank), οι οποίες απολαμβάνουν σταθερά της εμπιστοσύνης των Πελατών της Τράπεζας, καθώς ανταποκρίνονται στους εξατομικευμένους στόχους και τις ανάγκες τους, σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής τους.

Παράλληλα, αναδεικνύει τη δέσμευση της Alpha Bank για ποιοτική και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών αιχμής και τη διαρκή αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας των Υπηρεσιών Διαχείρισης Περιουσίας. Ως αναγνώριση της πρωτοπόρου δράσης της, καθώς αποτέλεσε την πρώτη Τράπεζα που εισήγαγε τις υπηρεσίες Private Banking στην ελληνική αγορά το 1993, αλλά και της δέσμευσής της για διαρκή καινοτομία και βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρει στους Πελάτες της, η Alpha Bank αναδεικνύεται επί πέντε συνεχόμενα χρόνια (2018, 2019, 2020, 2021 και 2022) ως «Best Private Bank in Greece».

Με την ευκαιρία της βράβευσης, ο Γενικός Διευθυντής Wealth Management and Treasury της Alpha Bank, Γιώργος Μιχαλόπουλος, δήλωσε: «Η βράβευση της Alpha Bank για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ως Best Private Bank in Greece, μάς τιμά για δύο λόγους. Αρχικά, γιατί επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της Alpha Private Bank στην ελληνική αγορά.

Κυρίως, όμως, γιατί αποτελεί μία ξεκάθαρη αναγνώριση της συνέπειας και της αριστείας που έχει επιδείξει η Τράπεζα όλα αυτά τα χρόνια, στην παροχή ποιοτικών και εξατομικευμένων υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας, με σύμμαχο την καινοτομία και γνώμονα τις ανάγκες των Πελατών μας σε όλες τις στιγμές της ζωής τους». Στην τελετή απονομής των βραβείων που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Λονδίνο, παρέστησαν και παρέλαβαν το βραβείο εκ μέρους της Alpha Bank οι Ανδρέας Κατσόγιαννος, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Private Banking και Βίκτωρας Αρτεμιάδης, Διευθυντής Market Area II - Βόρειας Αττικής.

Τα «Global Private Banking Awards» βραβεύουν ετησίως τις καλύτερες υπηρεσίες Private Banking, με βάση ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες και δεδομένα που συλλέγουν από Private Banks διεθνώς. Η επιτροπή που αξιολογεί τα στοιχεία απαρτίζεται από αναγνωρισμένους επαγγελματίες και ειδικούς στον τομέα Διαχείρισης Περιουσίας στην Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ.