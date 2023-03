Κουτεντάκης: Καίριος ο ρόλος των τραπεζών στην ανάπτυξη της οικονομίας

Καίριο ρόλο σε τρεις πυλώνες, τη χρηματοδότηση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση, καλούνται να διαδραματίσουν οι τράπεζες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Βασίλης Κουτεντάκης, ανώτερος γενικός διευθυντής, Chief Retail Βanking της Τράπεζας Πειραιώς, από το βήμα του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου The Greek economy: Looking into the future που πραγματοποιεί το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.