Βασιλείου(Eurobank)-Delphi Economic Forum: Ο ρόλος των τραπεζών στο net zero

Στη θεματική «WILL NET ZERO GET US TO NET ZERO? HOW TO NAVIGATE GREEN MARKETS», του Delphi Economic Forum, τοποθετήθηκε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου αναφορικά με το πόσο έτοιμες είναι οι τράπεζες να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση και να βοηθήσουν στηχρηματοδότηση αυτού του ταξιδιού (μέσω δανεισμού, διανομής κεφαλαίων της ΕΕ κ.λπ.), δεδομένου ότι πρόκειται για έναν εξολοκλήρου νέο τρόπο χρηματοδότησης.