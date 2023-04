Για ακόμη μια χρονιά η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου συμμετείχε με επιτυχία στο συνέδριο 7ο Payments360 Conference, που διοργανώθηκε στις 27 Απριλίου 2023, στο Μέγαρο Μουσικής και είχε ως κεντρικό θέμα την προσαρμογή των ψηφιοποιημένων συναλλαγών των Τραπεζών σύμφωνα με τους νέους διεθνείς Κανονισμούς, και τα instant payments που παρέχουν μια αναβαθμισμένη εμπειρία και ευκολία στον πελάτη.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου κ. Ιωάννης Βουγιούκας συμμετείχε μαζί με άλλα C-level τραπεζικά στελέχη στο πάνελ με θέμα «Strategic & Operational imperatives - Banks’ Contribution at the forefront of realizing digital Payments».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Βουγιούκας τόνισε πως η λύση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), που σύντομα θα ενεργοποιήσει η Τράπεζα Ηπείρου για την προστασία των ηλεκτρονικών πληρωμών και η οποία θα επεξεργάζεται 14 συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, θωρακίζει την ασφάλεια των συναλλαγών καθιστώντας την από τις πρωτοπόρες Τράπεζες στην Ελλάδα στον τομέα αυτόν.

Ενώ, σε ερώτηση που δέχθηκε για τη χαμηλή αποδοχή που φαίνεται να εμφανίζουν ακόμα τα instant payments στην Ελλάδα, ο κ. Βουγιούκας σημείωσε πως ο βασικός λόγος είναι οι υψηλές χρεώσεις στις συναλλαγές, και συμπλήρωσε πως η Τράπεζα Ηπείρου προσφέρει τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, εξισώνοντας την προμήθεια για άμεσες πληρωμές (instant payments) με την προμήθεια εμβάσματος κανονικής προτεραιότητας, δηλαδή στα 0,90 ευρώ.

