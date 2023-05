Τράπεζα Πειραιώς: Νέες διεθνείς διακρίσεις από την EBRD

Για τρίτη χρονιά, η Τράπεζα Πειραιώς βραβεύεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) στο πλαίσιο του Trade Facilitation Programme, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Τράπεζα Πειραιώς λαμβάνει όλες τις δυνατές διακρίσεις του προγράμματος. Συγκεκριμένα, απέσπασε τα βραβεία της «Most Active Issuing Bank in Greece in 2022», της «Most Active Issuing Bank in 2022 – Green Trade» και του «Deal of the Year in 2022 – Green Trade (water savings)».