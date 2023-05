Μαθητές από 28 ευρωπαϊκές χώρες δοκίμασαν τις χρηματοοικονομικές τους γνώσεις σε διαγωνισμό που διοργάνωσε, για έκτη χρονιά, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (EBF) σε συνεργασία με τις Εθνικές Ενώσεις Τραπεζών, με τους Έλληνες μαθητές να κατακτούν τελικά την πρώτη θέση, γιατί απάντησαν πρώτοι με ταχύτητα και απόλυτη ευστοχία στο κουίζ χρηματοοικονομικών γνώσεων.

Για πρώτη φορά από το 2020, μαθητές από 28 ευρωπαϊκές χώρες συγκεντρώθηκαν, ξανά, στις 16 Μαΐου 2023 στις Βρυξέλλες για την διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού European Money Quiz (EMQ), της EBF και των Εθνικών Τραπεζικών Ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).

Περισσότεροι από 37.504 έφηβοι από όλη την Ευρώπη συμμετείχαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο (quiz) γνώσεων.

Συμμετείχαν (με αλφαβητική σειρά) οι παρακάτω 28 χώρες: Αλβανία, Αυστρία, Γερμανία, Δανία, Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία.

Στον τελικό -μεταξύ των 28 χωρών- συμμετείχαν ως φιναλίστ μαθητές από την Ελλάδα, την Πολωνία και την Πορτογαλία.

Η Έλληνική Ένωση Τραπεζών σημειώνει : «Ευχαριστούμε για την κατάκτηση αυτής της τιμητικής διάκρισης τους μαθητές Ανέστη Τόμη και Παντελή Χεμελίδη, που φοιτούν στην Α΄ Λυκείου του 4ου Γενικού Λυκείου Λάρισας, καθώς και τις Καθηγήτριες κυρίες Δρ. Αγγελική Γεροβασίλη και Κυριακή Δομανόγλου, που συνόδευαν τους μαθητές μαζί με τους εκπροσώπους της ΕΕΤ (την Επικεφαλής του Τραπεζικού Ινστιτούτου της, κα Σοφία Ζιάκου και το στέλεχος αυτού κ. Άγγελο Περίφανο).

Η ελληνική αντιπροσωπεία, πέραν της συμμετοχής της στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, παρακολούθησε και ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (που περιελάμβανε επίσκεψη στο Ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιού, στο European Parliamentarium, το Wikifin Lab, το Euronext όπου και σήμαναν την έναρξη του Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου και το House of the European History).

Το European Money Quiz είναι ο μεγαλύτερος ετήσιος διαγωνισμός χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη για μαθητές 13 έως 15 ετών, προσελκύοντας έως και ένα εκατομμύριο παιχνίδια Kahoot κάθε χρόνο. Ξεκίνησε το 2017 και αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών της EBF και των εθνικών τραπεζικών ενώσεων μελών της κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για το Χρήμα (European Money Week).

Κατά τη διαγωνιστική διαδικασία οι μαθητές ρωτήθηκαν για τις γνώσεις τους στη διαχείριση των οικονομικών με έμφαση στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, την αποταμίευση, τα ψηφιακά νομίσματα, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την πρόληψη από διαδικτυακές απάτες. Όλες οι ερωτήσεις είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ/INFE για τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό έφηβων και νέων.

Η ΕΕΤ θα συνεχίσει με αμείωτο ενδιαφέρον να στηρίζει όλες τις δράσεις του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού όχι μόνο για μαθητές αλλά και για το γενικότερο πληθυσμό».

Ακολουθεί και ο σχετικός σύνδεσμος με το δελτίο τύπου της EBF για το φετινό διαγωνισμό The European Money Quiz back in Brussels to boost financial literacy

