Συνέδριο Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών-Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου την Πέμπτη

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο συνδιοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Fit4FutureFinance: Enabling the sustainable transition to the next generation economy», την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023, στο Μέγαρο Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας.