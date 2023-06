Cloud Company of the Year αναδείχθηκε η Τράπεζα Πειραιώς

H Τράπεζα Πειραιώς, αξιοποιώντας συνεχώς τις νέες τεχνολογίες για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών και των συστημάτων της και υλοποιώντας με συνέπεια το πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού της εφαρμόζοντας μια cloud-first προσέγγιση, αναδείχθηκε Cloud Company of the Year στα Cloud Computing Awards 2023 powered by Office Line που διοργάνωσε η BOUSSIAS Events.