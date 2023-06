Βρεττού: Σημαντικές ευκαιρίες για τις μη συστημικές τράπεζες

Στην υγεία και ανθεκτικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μετά τη μακρά περίοδο κρίσης που αντιμετώπισε η χώρα, στις προκλήσεις και την ευκαιρία ανάπτυξης νέων τραπεζών αναφέρθηκε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κ. Ελένη Βρεττού μετέχοντας στο επίσημο δείπνο που διοργάνωσαν τα Economist Impact Events, με τίτλο «Global Economy and Financial Services: Manoeuvring through the current turmoil», υπό την αιγίδα της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και σε συνεργασία με το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (BHCC).