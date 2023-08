Μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης και η CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου για την ανακατανομή των πόρων του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Συγχρηματοδοτήσεων Business Growth Fund, προκειμένου να ενισχυθούν οι πόροι του Ταμείου Ρευστότητας Επιχειρήσεων, το χρηματοδοτικό εργαλείο είναι και πάλι διαθέσιμο για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μέσω αίτησης στην πλατφόρμα KYC της HDB.

Η καινοτόμα πλατφόρμα Know your Customer (KYC) by HDB επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους με απλές διαδικασίες, να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους με μία και μόνη αίτηση και -εφόσον είναι επιλέξιμοι- η αίτηση τους για τη χρηματοδότηση να είναι ταυτόχρονα διαθέσιμη σε όσες τράπεζες εκείνοι επιλέξουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κωδικοί KYC που έχουν ήδη παραληφθεί από τις επιχειρήσεις κατά το προηγούμενο στάδιο υποβολής αίτησης για το Ταμείο ρευστότητας είναι έγκυροι και μπορούν να αξιοποιηθούν για την αίτησή τους, χωρίς να απαιτείται επανυποβολή από πλευράς ενδιαφερομένων.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της μεγάλης απήχησης του Ταμείου Ρευστότητας Επιχειρήσεων, τα κεφάλαια είχαν εξαντληθεί. Οι πόροι του Ταμείου Ρευστότητας Επιχειρήσεων αυξήθηκαν πλέον κατά 54 εκ. ευρώ, που σημαίνει ότι το πρόσθετο διαθέσιμο χαρτοφυλάκιο του προγράμματος ανέρχεται στα 129,6 εκ. ευρώ.

Το Ταμείο παρέχει κεφάλαιο κίνησης με το ύψος δανείου να ανέρχεται από €10.000 έως €1.500.000, και δυνατότητα επιδότησης επιτοκίου για δύο χρόνια για τις επιχειρήσεις που δεν είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν σε προγράμματα της HDB.

